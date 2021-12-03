L’ÉCOLE珠寶藝術學院重量級展覽　鮮為人知巴黎珠寶世家珍稀作品

珠寶每個人或多或少都會擁有，作為美與工藝的象徵，我們卻很少會去發掘當中的歷史與技法，或者因為太過深奧？還是我們無從入手？珠寶藝術學院原來香港都有，座落於K11 MUSEA的L'ÉCOLE是全球首家將珠寶世界的神秘面紗公開的珠寶藝術學院，向來同時歡迎專業人士與普羅大眾，亦會舉辦課程、展覽及活動，最近為慶祝創立十周年，在港舉辦了一場名為「Lacloche巴黎珠寶大師，1892-1967」之展覽，對於Lacloche這個已被遺忘的巴黎珠寶世家，或者難以再擁有其作品，但至少我們有機會可以親眼見到，並且了解到當中對於珠寶界曾經舉足輕重，卻又不為人知得一段歷史。

展覽環境© L'ÉCOLE Van Cleef & Arpels 相片: Picspark company

首先為Lacloche這個品牌稍作介紹，Lacloche早在1892年誕生，最初也真的是名不經傳，直到1901年進駐巴黎的「名店街」Rue de la Paix，自此與已經赫赫有名的珠寶名家如Cartier和Van Cleef & Arpels分庭抗禮。不過這一刻的Lacloche仍未到最顛峰時期，當中的里程碑就要數1925年在巴黎舉行的「國際現代裝飾藝術及工業藝術博覽會」，這項盛事本身就影響著全世界的珠寶業，當時從展覽掀起的一大風潮「Art Deco」（裝飾藝術）成為了一種重要的藝術風格，而Lacloche亦被視為走在「裝飾藝術」的前沿，自此在整個20世紀上半葉成為了大西洋兩岸最受推崇的珠寶品牌之一，向來受到不少歐洲王室以及荷李活巨星之青睞。

這枚手鏈於1925年在巴黎舉行的「國際現代裝飾藝術及工業藝術博覽會」上的Lacloche Frères展位展出。（鉑金、圓頂式切割紅寶石、縞瑪瑙和鑽石洛杉磯私人藏品 © L'ÉCOLE Van Cleef & Arpels 相片: Benjamin Chelly

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是次展覽就重現並回顧40多件來自Lacloche的珍稀作品，藉著作品可以了解到不同時期的各種珠寶藝術發展趨勢，例如「新藝術」時期的自然主義、19世紀的「埃及熱潮」（Egyptomania）及「咆哮的20年代」（Roaring Twenties）對遠東藝術的熱愛，還有「裝飾藝術」時期的現代主義的作品等。例如一條於「國際現代裝飾藝術及工業藝術博覽會」上展出的手鏈被私人藏家購入，一直珍藏至今直到最近才告易手，實在難得一見。對於裝飾藝術的風格也離不開兩大派別：具象及抽象，早期一點的可以見到參考了花卉等具象圖案，但原來象徵現代主義的幾何圖案要到30年代才首次面世，當然當中來自Lacloche的代表作也可以從展覽上看到。

裝飾藝術從花卉蛻變至幾何圖案：手鏈兩端的環圈參照皮帶扣的形狀，鑲嵌的鑽石採用不同切割方式，包括光芒閃爍的長方形，甚至是更令人讚歎、更顯修長的圓錐形。（1928至1930年，祖母綠和鑽石） © L'ÉCOLE Van Cleef & Arpels 相片: Benjamin Chelly

第一款幾何珠寶於1930年才面世。開口手鐲粗硬、富立體感而呈建築風格。運用了不同的鑽石切割方式，包括圓形、六角形、正方形和長方形。國際知名時尚雜誌《Harper’s Bazaar》1930年12月號曾經介紹這枚珠寶珍品。（由紐約Stephen Russell提供 © L'ÉCOLE Van Cleef & Arpels 相片: Benjamin Chelly）

珠寶的珍貴之處除了精巧的工藝，向來也與歷史掛勾，從物料、風格等可以了解到這些傳世珍寶所經歷的年代痕跡。例如在第一次世界大戰期間，由於男性大多都被徵召上戰場，所以社會上的女性開始慢慢取代本來屬於男性的崗位，以致到戰後她們在不同的領域也享有一定的自由。當中可以從運動風珠寶中看得出一鱗半爪，展出的一枚開口手鐲甚至應用了可拆式珠寶構件設計，代表當時女性可以按打扮或參與的運動而挑選配襯的寶石。在1929年又有一件世界大事，當時股市大崩盤再加上十年之後的第二次世界大戰，導致向來價格高昂的鉑金不再主導市場，而黃金自此取而代之，同時復興的又有繽紛色彩的風格，所以當時一些「半寶石」備受追捧。

運動風珠寶：這枚開口手鐲由J Lacloche Cannes署名，由Lucien Girard製作，其可拆式珠寶構件的設計盡展創意巧思，可按打扮或喜好挑選不同色彩的寶石，配襯不同的造型。（1937年，白K金及黃K金、銀和蛋面切割托帕石 © L'ÉCOLE Van Cleef & Arpels 相片: Benjamin Chelly）

說來話長，從Lacloche的珍品當中的確可以窺看到當時的光輝歷史，可惜在1960年代之後品牌就告別珠寶世界投身當代藝術和設計領域，曾經名動一時的珠寶名家可能慢慢淡出世界舞台，但超然的地位也總不會令人完全遺忘，如果對珠寶藝術發展及歷史有興趣的朋友，不容錯過這一段關於珠寶世界的動人故事，甚至只是純粹欣賞這一門藝術的朋友，在是次展覽也定必會大飽眼福，因為這般重量級的展覽可能在巴黎不難見到，但在香港卻是難得一見的。

「Fringe」流蘇珠寶套裝是馬拉喀什總督之子Si Brahim el Glaoui送贈予法國女星Isabelle Aubry的禮物，兩人於1956年結為夫婦。（約1950年，黃K金、蛋面切割祖母綠和鑽石）Torroni SA藏品 © L'ÉCOLE Van Cleef & Arpels 相片: Benjamin Chelly