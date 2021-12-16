「普通太陽眼鏡」實為特殊眼鏡　在監控年代為人面私隱加密

科技一日千里，人面識別技術發展迅速，雖然帶來了生活上的便利，但同時惹來更容易造成監控，讓私隱行蹤無所遁形的批評。市面上曾出現一些防識別產品，帶會讓穿戴者變得容貌怪異，外形看上去不倫不類，有礙使用者日常社交生活。設計師Scott Urban多年來在關注科技與個人私隱議題，推出 Reflectacles 系列眼鏡，讓這個看起來像普通的太陽眼鏡，保護佩戴者的身份不被窺探。

Reflectacles眼鏡與普通太陽眼鏡無異。（圖片來源：reflectacles.com）

Scott Urban於 2005 年開始設計眼鏡，起初以木頭製作定製鏡框。十年後他對製造會混淆監控器材的眼鏡產生了興趣，開始著手有關產品研發。最初以 Kickstarter 集資方式生產兩款太陽鏡：基本型號 IR-Pair 具有阻擋紅外輻射的鏡片，普通太陽鏡的鏡片在任何形式的紅外光下都會變得清晰，但 Urban 眼鏡中的特殊波長吸收劑吸收了光線並使它們變黑，使佩戴者的眼睛無法被紅外攝像機和面部識別技術讀取。

另一種型號 Phantom 具有相同的紅外輻射鏡片，但在其框架上還應用了一層玻璃微珠。這些將可用的紅外光反射回使用紅外線進行測繪或照明的技術，從而扭曲佩戴者面部的熱特徵。Phantom 仍然看起來無害，因為它的框架沒有明顯的反光。可見光無法透過其外層的紅外線透過層到達下方的反射層，因此在人眼中，Phantom 就像一副普通的黑框太陽鏡。

GHOST 系列：

PHANTOM系列 ：

後來Urban推出更引人注目的 Ghost系列，這款眼鏡反射可見光和紅外光，在閃光照片或視頻中保護佩戴者的隱私。Urban 現在還提供 Phantom 的夾式和環繞式版本，以及 IR-Shield這款帶有紅外線阻擋鏡片的無框護目鏡。

Reflectacles系列在監控鏡頭下，會讓用家頭部發出強光，避過監控。圖片來源：(kickstarter.com)

這些特別設計的眼鏡與一般太陽眼鏡無異，但在攝像器材下卻拍出不一樣的東西。Urban表示他曾遭酒吧老闆警告，勸喻他進酒吧時停止佩戴Reflectacles 眼鏡，因為在酒吧的監控錄像中，他的頭變成了一堆「光環」，影響了影片的視像效果，結果唯有就範免起爭端。然而，當被問及佩戴 Reflectacles 進入是否會被禁止時，店主無法給出明確的答案。

Reflectacles系列在監控鏡頭下，會讓用家頭部發出強光，避過監控。圖片來源：(kickstarter.com)

Reflectacles 配有淺色或深色紅外鏡頭。它們的價格從 48 美元到 188 美元（約400至1,600港元）不等，具體取決於型號，也可以訂購處方鏡片。

Reflectacles系列在監控鏡頭下，會讓用家頭部發出強光，避過監控。圖片來源：(kickstarter.com)

「我和我的祖母是僅有的兩個沒有智能手機的人。」作為一個長期的隱私倡導者，Urban 避免採用可以存儲他個人信息的智能技術。他已向 FDA（美國食品藥品監督管理局） 註冊 Reflectacles，該機構目前將太陽鏡和其他眼鏡歸類為醫療器械，這表示用家不必在要求時將它們除下。Urban 指出佩戴者不少都傾向於在機場安檢處取下眼鏡，因為這樣更容易遵循權威。

「雖然是現實，但很可悲。」Urban 無奈表示。

眼鏡官方網頁：www.reflectacles.com