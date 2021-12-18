現代汽車最新四輪機械人　變搬運工、嬰兒車、電動輪椅或更多可能

大家有沒有幻想過，終有一日滿街都是機械人，機械人會擔當怎樣的角色？有如科幻電影一樣，機械人會充當人類小助手，變成搬運工、家庭管家、嬰兒保姆⋯⋯這一日仍未化為現實，然而現代汽車Hyundai早前發布了一項新發明——Mobile Eccentric Droid（MobED）萬用四輪機械人，正好可以充當某些的位置。

圖片來源：Hyundai

MobED將會由Hyundai於自疫情以來相隔2年再次復辦的全球性科技展CES 2022中正式發布，但在明年1月5日活動舉行之前，在今日已經可以從網上預覽到MobED的細節。設計方面主要是一個長方形平台再加4個配備避震系統可以多角度轉向的輪子，輪子擁有獨立摩打控制，以適應不同的地面情況。在官方發布的影片當中可以看到MobED從運送包裹到攜帶嬰兒車，或是在車上運輸金字塔形的香檳酒杯都難不到它，這些還只是小試牛刀，未來有更大可能性可期。

影片截圖：https://youtu.be/_BI8usSuo7I

影片截圖：https://youtu.be/_BI8usSuo7I

在展示當中很多的功能都用於休閒之上，因為Hyundai還在評估MobED的潛在用戶如何擴大此機械人的需求和使用方向，但可以肯定的是，它有助到支持身體能力較差的用戶，搬運重物、作為嬰兒車或是電動輪椅都顯得遊刃有餘，屆時人類終於可以解放雙手，購物、帶著行動不便的家人或者嬰兒上街成為一大樂事。

影片截圖：https://youtu.be/_BI8usSuo7I

影片截圖：https://youtu.be/_BI8usSuo7I

強大的避震和轉向能力使得MobED可以在不同的道路上暢行無阻，在影片中可以見到MobED模仿滾軸溜冰者進行曲折的路線，平台上裝滿香檳杯時輾過地上的阻礙物也不會倒瀉香檳，相對於速度和乘重能力，穩定性更為重要。MobED體積約為67cm×60cm×33cm，而軸距可以伸縮由45cm至65cm，小巧又具備靈活性，以電力驅動，滿電時可以行駛4小時。現今科技將我們的幻想逐漸變成現實，MobED就表現出一間車廠將核心的輪子技術變成幫助到大眾的科技產物，而且也絕對不只有單一的功能，正是一個好設計的體現。