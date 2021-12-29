男士新年換精品銀包首選這10款　D&G、BV、GIVENCHY沉實低調聚財

男人一定要擁有的質感牛皮短夾！編輯精選「10 款質感名牌銀包」，VALENTINO、GIVENCHY、VERSACE等經典款絕對值得入手！ 文：Lorry Liao、Wenting Zheng（GQ Taiwan）

銀包想必是大部分男生都青睞的銀包款式，畢竟雙摺銀包更加便攜，既可以輕鬆放進斜跨包、腰包，隨身放在口袋裡也十分方便！

除了實用性以外，銀包也常常被視為接受財運的象徵，因此用舊了的銀包才需要即使更換，新的一年一個新的銀包想必也會帶來職場增薪的好運！尤其一個高質量的牛皮銀包，有質感的同時更是為錢幣提供優質的收納空間。

本文為你精選出 10 款名牌 Logo 銀包，極簡的牛皮材質搭配品牌 Logo 簡單而有質感，千萬不要錯過！

男士們踏入2022年想換新銀包增進財運的話，以下為你推薦10款物有所值的高級銀包（點擊放大觀看）▼▼▼

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ Shopping Guide】BV 經典短夾近半價入手？！編輯精選男人一定要擁有的 10 款折扣「質感牛皮短夾」！】