北歐設計｜簡約風格丹麥品牌Menu　功能與舒適兼備為心靈帶來寧靜

香港人向來都喜歡簡約主義，特別是在家中的家具、生活用品，可能因為平日工作已經夠繁囂忙碌、五光十色，回到家裡還是舒服最緊要。說到簡約主義，香港人當然對日本設計有一種情意結，但亦有一部分人喜歡北歐設計，相比起日本簡約蘊含禪味的侘寂美學，北歐簡約卻強調功能性與舒適性，接下來看看來自丹麥的著名家品品牌Menu，就連北歐人本身都推崇備至的原因。

圖片來源：Instagram/menuspace

北歐設計有時會令人覺得單調，採用黑白灰、單色調，但有時又以繽紛的色彩來點綴，不搶眼卻很舒服。對於前者是反映了北歐人的性格特質，北歐地區很多就算並非冰天雪地亦都相當寒冷，再靠近北極一點甚至陽光欠奉，亦因為這種氣候環境，令到北歐人性格上比較內斂甚至偏向憂鬱，不過北歐人卻懂得利用設計去改善這些潛在的問題，在冷靜沉穩的色調往往會加入繽紛的色彩，令到人們的心情開朗起來，而且利用溫暖的色調去調整寒冷的氛圍。

Bottle Grinder by Norm Architects（價錢89.95歐元起）（圖片來源：menudesignshop.com）

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至於Menu這個丹麥品牌，創立自1979年雖然未算百年老牌，但已經相當有歷史根基，品牌最初擅長不鏽鋼產品，及後再開拓家具及家品的優越設計，貫徹著北歐的簡約哲學，設計帶有工業風，重視舒適度，往往帶有一點平靜的感覺，品牌最受人喜愛的原因是，即使沒有使用著的產品，就這樣放在家中已經可以提升格調，同時令人心情祥和寧靜。

聯乘Norm Architects推出的餐具（圖片來源：Instagram/menuspace）

另外一點令到品牌馳名海外的原因，是它常常進行跨界合作，善用到不同團隊帶來的衝擊與優勢。可見於品牌位於哥本哈根的總部The Audo，那裡本來是有百年歷史的漁業貿易站，再改建為複合式商旅空間，內裡的家具家品都完美地擺放呈現，而且都可以直接入手，或先住下來體驗一下。The Audo由另一個著名的丹麥設計團隊Norm Architects操刀，他們亦有與Menu合作推出聯乘產品。雖然光從照片就都可以感受得到作品所帶來的舒適感，但真正令人驚艷的體驗，卻需要親身嘗試體會作品每一條曲線每一處的觸感，雖然設計奢華但價錢卻不奢華，一件桌上家品可能只需三位數已經能夠帶回家。