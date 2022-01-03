iPhone之前的手機王者Blackberry　終在1月4日關閉系統劃上句號

【iPhone/ 智能手機/ Blackberry】智能手機的重要可以說得上為人們第二條生命，我們甚至視之為第二個腦袋，最重要的資料反而用手機去裝載而非腦袋，所以其實手機的安全性亦非常重要。在二十年前，曾經因為安全性高而吸納大量商務用家的BlackBerry，卻終於要在1月4日迎來終結，可算是時代的眼淚。今回就來看看，BlackBerry曾經的風光歷史。

BlackBerry Logo，上面的黑莓圖案源自QWERTY鍵盤

BlackBerry最標誌性的設計是配置了標準的QWERTY鍵盤，顧名思義即是與電腦所用的鍵盤一樣的迷你版——第一行首六個按鍵字母就是「QWERTY」，這項設計重要到品牌要用來命名品牌名字和製作Logo，不過在今天的觸控式屏幕來說就可有可無了。

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當年，商務通訊主要用電郵來往，因為QWERTY鍵盤而令到BlackBerry使用者可以隨時隨地方便地打電郵，還配備了「Push Mail」功能，將新郵件推送到BlackBerry機上，不需要使用者手動檢查就知道有新郵件，同樣地，在今天已經成為了基本，年輕一代甚至不會了解到當時這項功能有多方便。

不少商務人士甚至政要都會選用BlackBerry手機，《Obama's BlackBerry》（圖片來源：Amazon）

BlackBerry成為當時不少大型企業的御用「公司機」，得到廣大用家安全「認證」的一次，就是2001年美國911事件發生時，在網路混亂的情況下BlackBerry依然能夠及時傳遞現場資訊，大大增加了使用者的信心，直到2005年，Blackberry的用家達到400萬，很多都是商務人士甚至政要，而美國政府官員就佔當中的20萬。

當時BlackBerry的熱潮可謂一時無兩，在2005年的增長率達到36％，擠身於《Forbes》「全球20大高增長品牌」，即使是後來居上的Apple iPhone如此鋪天蓋地也只是僅僅超越（38％）。不過正因為iPhone後浪推前浪，革命性的設計與嶄新的使用手機方式，使得BlackBerry也要推出觸控式屏幕智能手機（BlackBerry Storm），隨著BlackBerry的熱潮持續了近十年，在2010年BlackBerry使用者達到最高峰，卻從此慢慢淡出市場，畢竟當年最大的特點已經沒有優勢，2018年發布了最後一個系統版本之後，在2020年正式宣布停產，在2022年1月4日系統將會關閉，為這個曾經的「黑莓帝國」寫上句號。