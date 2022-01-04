網紅Logan Paul 350萬美元購入Pokémon卡組　第一版驚人升值潛力

Pokémon曾經迷倒當年不少孩子，除了是動畫、電玩遊戲，亦都是著名的卡牌遊戲。一位來自美國的網紅、前國家冠軍摔跤手Logan Paul，可能有些朋友都認識他，出生於1995年的他相信曾度過Pokémon最熾熱的時期，所以他對Pokémon有著過人的熱忱，近日他就以350萬美元之天價入手6盒第一版Pokémon基本卡組，雖然有外國網友質疑卡組真偽，但Pokémon卡卻真的物有所值？

the only known one in the world pic.twitter.com/UZEAavgD8e — Logan Paul (@LoganPaul) December 20, 2021

其實卡牌在近年早已被列為拍賣品的其中一大範疇，除了Pokémon卡這些遊戲卡，有些球員卡也達到令人嘩然的天價。例如去年8月就有一張過百年歷史的美國棒球員Honus Wagner球員卡以5,150萬港元成交，一舉成為史上最貴的球員卡。至於Pokémon卡方面，去年1月在Heritage Auctions拍賣場上就成交了一項最貴的Pokémon卡牌紀錄。

1909-1911 T206 White Border Honus Wagner PSA VG 3以6,606,296美元成交（圖片來源：Robert Edward Auctions）

一盒來自1999年的未開封Pokémon卡以408,000美元（318萬港元）成交，與Logan Paul入手的也同樣是第一代卡牌，當年的市價大約720港元（其實已非一般小朋友負擔得起⋯⋯），在拍賣場上更一舉升值近4,417倍。不過又與Logan Paul入手的基本卡組不同，那一次拍賣的卻是擴充包，當中的分別就在於有些稀有卡必須從擴充包入手，舉個例初代「御三家」的水箭龜特別版在歷史上只推出過兩張，其中一張在拍賣場上以36萬美元成交。

圖片來源：Heritage Auctions

除了高價之外，Pokémon卡還非常有升值潛力，當然是以第一版最為珍貴，例如在2017年一張第一版「噴火龍」在eBay上以55,650美元成交，直到去年上到拍賣場上已經要價30萬美元方能入手。說回Logan Paul這一次入手的第一版基本卡組，由於他買完之後還高調分享開箱，卻引來網民研究卡組真偽，首先大家覺得高達數百萬美元的貨物無可能以普通郵寄方式寄到Logan Paul手上，風險太高了；此外亦有眼利的朋友從盒子上看得出差異。先不論真假，是次單單是沒有內藏稀有卡的基本卡組（平均約58萬美元一盒）都已經貴過去年拍賣的一盒擴充包（約40萬美元），似乎Pokémon卡的投資潛力不可小看。