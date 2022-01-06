意大利高級銀器品牌Greggio　高雅低調又崇尚自然工藝新品迎虎年

即將迎來農曆新年相信大家已有心理準備要忙碌一番，新年前除了要大掃除之外亦是一個機會為家居換新裝，如果想購置一些高貴具有格調，卻想低調一點不只得喜慶日子可以用的家品，可能銀器會是一個不錯的選擇。

「Essenza Shine」系列（圖片來源：Greggio）

今回為大家介紹一個來自意大利的高級銀器品牌Greggio，意大利向來盛產頂尖的手工藝品，品牌是一個自1948年成立的家族企業，其純銀及鍍銀產品都在業內得到一致的好評，有眾多獨創設計並有著精密製作水平而備受歡迎，來到2022年，品牌的三個系列亦帶來了令人眼前一亮的新作品。

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首先要介紹的是全新的「Essenza Shine」系列，近年大家愈來愈崇尚自然，這個系列就以機世界為設計靈感，雖然是銀器但看起來更像是瓷器，因為金色或綠色就如水彩般呈現出來，有著不同的深淺度所以即使只有一種顏色看上去也不會沉悶，再加上經光面處理的表面在和諧的顏色之上看起來更舒服，細看之下的紋理予人具有溫度的氛圍和觸感，一反銀器本來冰冷的感覺。

「Crateri」系列（圖片來源：Greggio）

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如果喜歡自然美的朋友，品牌的「Crateri」系列就更符合要求。看起來像火山爆發後地殼一樣，既不像是人造物，卻又細看得出當中精細的工藝。這系列是向地球致敬之作，充滿特色的飾紋和刻意營造出粗糙不整齊的邊緣，拿上手就更具玩味，用色上採取比較自然的珍珠母和粉紅色，舒適感大增又具有高雅格調。

「Bagliori Shine」系列（圖片來源：Greggio）

最後就有「Bagliori Shine」這個人氣系列新推出的盤子，有著各方面的用途，相比起前兩個系列卻更突顯工業風一點，有銀色、藍色以及米色三種主色調，最大特色是由內而外伸展的同心圓飾紋以及閃粉背飾，既帶有時尚未來感又具有高雅脫俗的感覺。三個系列每件作品價錢大概落在1,300至2,500港元之間，就可以入手一件國際知名的銀器單品，在銅鑼灣崇光百貨和尖沙咀海港城中的集雅廊可以選購得到。