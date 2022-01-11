100%由AI產生商業肖像圖庫可供合法使用　卻竟然以負面表情為主

媒體創作人經常要為選用圖片來煩惱，除了在庫存照片平台購買圖片版權外，在一些地區還要考慮人物肖像權的法律問題。最近德國的圖庫平台Smarterpix便宣布一項行業首創技術：一組 100% 由人工智能（AI） 生成的人物肖像圖庫，可供合法使用。

這所公司與科技公司 VAIsual合作，用AI演算法（Algorithm）生產了一組可授權的「人像」庫存照片。這批「人像」全部可以用綠屏背景生成，這使得照片可以簡易地與其他合成元素或現實生活場景合併，或插入攝影背景以創建全新的內容，有關計劃正研發由AI生成的全身圖像。

VAIsual發言人表示，由算法生成的合成內容是庫存照片行業的未來，他估計在未來 5 到 10 年內，將有 95%的圖像會是由 AI 生成。「我們的肖像庫包含愈來愈多的不同面孔、年齡、種族和性別。

錯體人像照片。

雖然AI演生技術愈來愈成熟，但並不代表它的成品完美無瑕。PantherMedia 提供了一組由 VAIsual AI 製作的近 800 張照片，雖然其中許多照片看起來非常貌似真人，但仍有小量明顯錯體的照片。而且第一組肖像所顯示的情緒，耐人尋味的以厭惡、無聊或悲傷為主，甚少出現快樂的表情，開發團隊就此並無解釋為什麼會這樣。

雖然會出現錯體成品，但開發團隊對有關技術發展充滿信心，未來也會更全力推動有關技術。PantherMedia 認為這些照片不需要招募模特兒便可發布，而且可以在任何情況下使用，下載圖像的人不再需要仔細檢查使用條款或擔心昂貴的訴訟。研發機構預計庫存照片市場的年增長率為 5%，並預計到 2023 年該領域的全球收入將增長到 40 億美元。

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深層學習（Deep learning）技術發展一日千里，人工智能發揮出媲美人腦思維的智能，例如數年前圍棋軟件AlphaGo展現出驚人的學習能力和創造性，足以跟一眾人類職業棋士一拼高下。而2018年法國藝術團體Obvious開發出畫家演算法，它於帆布上創作之首批肖像油畫同年於佳士得拍賣，錄得賣出港元337萬成交額，近年來流行NFT、元宇宙、區塊鏈等新技術，都有助AI以這些平台進一步發展其「創作天賦」。

圖片來源：Smarterpix