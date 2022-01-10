鋼管家具始祖Wassily Chair　包浩斯設計Less is more的完美示範

【家具設計】大家對家中的椅子有所追求嗎？在家中很大部分時間都會坐著，一張好椅子能夠調整生活的舒適度，最怕就是「食唔安坐唔落」，而要選擇一張出色的椅子，從Designer Chair中入手就基本上沒有錯了。今回就為大家介紹一張鋼管椅子的始祖：建築師Marcel Breuer於1925年設計的Wassily Chair。

Wassily Chair（圖片來源：Knoll）

以前的椅子，大多都以木材為主要原材料，但Marcel Breuer這位來自匈牙利的建築師卻因為熱愛踏單車，而從單車中的金屬管找到新世代椅子設計的靈感，他取自單車的鋼管和流線型設計用來製作出椅子的框架，再以帆布製作出椅背、椅墊等部分，只採用恰到好處的金屬或帆布就完成一張椅子，用料非常經濟實惠，也體現出當時包浩斯設計中Less is more的精神。

Wassily Chair（圖片來源：Knoll）

在舒適度方面，帆布可以剛好遮蓋到鋼管，用家坐上去時有一定的拉扯性可以營造出坐上梳化的感覺，而且有著微妙的漂浮感。當時這一個設計震驚了設計界，因為金屬支架用料少、結構簡單而方便大量製造，所以一舉打開了鋼管家具的風潮，至今仍深深地影響著家具的設計。在Wassily Chair的成功之後，Marcel Breuer很快地又設計了鋼管桌子，不難想像當時湊齊一套鋼管家具才是潮流吧。

Wassily Chair（圖片來源：Knoll）

雖然直到今天，鋼管家具可能帶有一點冰冷的工業化感覺，人們反而追隨傳統工藝而選用木製家具，但無疑地當年Wassily Chair是相當劃時代的設計，而且考慮到經濟、時尚美學與舒適性，以一個簡而精的設計就體現出來，名氣之盛，以至當年的經濟實惠之選在今天亦別具價值，大家可以在著名家具老牌Knoll中選購得到，今天的設計將帆布換成皮革，定價由3,000美元起。