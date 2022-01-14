NFT│印尼大學生自拍NFT突破百萬美元　史上最貴自拍來自三十年前

NFT世界的確奇妙，令到不少朋友都渴望在這個世界透過創意和想法賺取可觀的收入。最近就又有一個實例，一位印尼的大學生將4年來每天的自拍照放上NFT平台OpenSea，後來竟然吸引大家的眼球，至今還賺取了超過100萬美元，很多人好奇，難道這位大學生的樣子非常有特色？

圖片來源：OpenSea

非也，Ghozali Ghozalo這位印尼大學生其貌不揚，卻每天不倦於2017年18歲開始每天自拍直至22歲，就在去年將933張自拍照在OpenSea上架，名為「Ghozali Everyday」系列，最初的定價0.001ETH卻很快地在兩天之內升價逾300倍至0.4ETH（約1,350美元），還曾經一度升上0.9ETH之高位，目前總交易量已高達311ETH（超過100萬美元），雖然是受到網路上的吹捧和宣傳，但事實上這輯坐在電腦前攝下簡單不過的自拍有點令人不明所以，甚至是Ghozali Ghozalo本人亦都大惑不解，但如此爆紅又一次印證NFT的可能性。

圖片來源：Christie's

「Ghozali Everyday」系列的價錢再升上去可能就能夠挑戰「最貴自拍」的名號了，不過暫時還是未能超越由著名女性攝影大師Cindy Sherman於1981年創作的彩色自拍照《Untitled #96》，於2011年以389萬美元之天價落槌，當時成為世界上最貴的攝影作品，雖然後來就被另一位大師Richard Prince的作品《Rhein II》超越了，不過後者卻是一幅風景，所以「最貴自拍照」還是落在這位自拍女王身上，她的作品向來備受拍賣場上歡迎，另一幅作品，同樣是自拍的《Untitled #153》亦能賣出277萬美元。至於是否值上天價，正如「Ghozali Everyday」系列，有時拍賣並不在於藝術品或拍品本身，而是出價者有多渴望擁有該作品，甚至在乎的只是成功拍下的滿足感與成就感。

圖片來源：Sotheby's

Cindy Sherman的作品往往以自己當作主角，時而化上濃妝，時而女扮男裝，甚至扮屍體（正是《Untitled #153》這一幅），不過也有一些共通點：有著過度飽和的色彩、眼神空洞面無表情，而且背景往往都經過精心設計，《Untitled》系列就恍如電影的截圖一樣。可能她是想呈現出女性在社會中不同的身份，卻往往表現出空虛、有所渴望的情感，當然還靠觀眾自己去領會，但正正呈現攝影這個媒介的可能性與深度，在虛構的、經過設計的情景，卻表現得如此逼真，既引人代入卻又帶點抽離。