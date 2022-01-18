拍賣│一頁蜘蛛俠以336萬美元成交　最貴漫畫來自比利時國寶級角色

【拍賣/ 最貴漫畫】一些我們兒時並不被鼓勵做的事，於今天來看竟然價值千金。正如早前跟大家談過一副《Pokémon》遊戲卡組可以貴比樓價，而今回要介紹的卻是一頁索價336萬美元的漫畫。

相信大家很快就猜到，最貴的漫畫離不開是DC Comics或者Marvel，事實上之前DC的超人漫畫《Man of Steel》就曾以325萬美元成交，足以列入最貴的漫畫之一，卻於近日被一個單頁拍賣所超越，由拍賣行Heritage Auctions主持，1984年漫畫《Marvel Comics’ Secret Wars》的第8期第25頁最初以33萬美元起標，最後卻以336萬美元落槌。這一頁首次出現了黑色制服的蜘蛛俠，在此之前連Venom這一角色都未出現，所以很大機會是啟發出Venom靈感的一次。

That’s Not Just Your Spidey-Sense Tingling: Pages Introducing Spider-Man’s Black Costume Swing Into Auction.



Original artwork from 1984’s ‘#SecretWars’ No. 8 makes public debut at Heritage Auctions in January.https://t.co/OrgMhUuvit#SpiderMan #Spiderverse #ComicArt pic.twitter.com/qRHxBANeRV — Heritage Auctions (@HeritageAuction) December 21, 2021

是次拍賣或者延續了最近的《蜘蛛俠》熱潮，但亦絕對是史上最貴的單頁漫畫。至於最貴的一本漫畫屬誰？剛才所說的《Man of Steel》其實早在去年，就被一本1962年的蜘蛛俠漫畫《Amazing Fantasy》所超越，當時以其近乎完美的保存狀態以360萬美元成交，約值2,800萬港元。

《丁丁歷險記 藍蓮花》的封面原稿（圖片來源：Artcurial）

可是接下來這一部比利時國寶級漫畫，卻有望坐實最貴漫畫之位。有時拍賣場上爭奪最貴的名號，爭論卻往往落在當時的匯率差價之上。在剛好一年前的1月14日，在巴黎Artcurial拍賣會一本《丁丁歷險記》（Les Aventures de Tintin et Milou）其中一部《藍蓮花》的封面原稿以3,175,400歐元成交，約值2,832萬港元，以些微之差贏得最貴寶座。

《丁丁歷險記》是由著名漫畫家Georges Prosper Remi創作的一系列24部漫畫作品，是二十世紀最受歡迎的歐洲漫畫之一，出版超過70種語言，銷售量超過2億，漫畫以冒險為主，同時倡導反戰、和平和人道主義思想，深受大眾歡迎。《藍蓮花》是作者筆下第5部作品，作品背景定在中國，但他卻對中國沒有足夠了解，幸好及時認識了同在比利時留學的中國藝術家張充仁，兩人自此成為朋友，也取得了《藍蓮花》的創作靈感，甚至將張充仁化為作品中其中一個角色，足見其友誼之深。