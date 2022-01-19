環保餐具│廚餘製成如同陶器般　將驚人浪費數字轉化為個性化設計

【環保】為推行環保，環保署去年擬定管制即棄膠餐具的時間表，預計在2025年將會開展第一階段工作，包括禁售發泡膠餐具及禁止堂食使用即棄塑膠餐具。相信大家為了環保，亦不會感到有多不便，而且雖然香港在相關的措施實行得比國際間遲，例如法國早在2016年就有相關的立法，歐盟在去年7月起全面禁止即棄餐具，但相對地我們也有一個較長的時間讓大家有心理準備去習慣。為取代即棄餐具，很多人都在設計更多符合環保理念的餐具，例如維也納設計工作室Studio Barbara Gollackner在過去的維也納設計周上展示了一系列以食物垃圾製成的餐具。

圖片來源：Studio Barbara Gollackner

看起來別具質感的餐具就恍如陶器一樣，其實是設計師Gollackner與奧地利一位廚師合作利用剩餘食物所創造的，保留了本來就有的大地色系，配合別具風格的形狀形成極簡主義的作品。原來在歐洲每年浪費多達9,000萬噸食物，同時間即棄餐具又產生約3,000萬噸廢物，加起來是非常嚇人的數字。

圖片來源：Studio Barbara Gollackner

不難看出來這些餐具都是以3D打印出來的，令人好奇的是原材料是從何而來，又是怎樣加工製成的？他們一方面使用自己餐廳所生產的廚餘剩食，另一方面使用當地的工業食品垃圾，例如在奧地利的肉類行業往往掉棄大量的豬皮，將這些剩食因應狀態進行乾燥或煮熟，然後將其混合成糊狀物成為3D打印所用的印刷漿。

環保餐具還有很多例子，著名Rapper Pharrell Williams就曾以旗下創意品牌I Am Other與著名設計工作室Pentatonic合作創辦Otherware，推出過即棄餐具的替代品「The Pebble」，採用繽紛搶眼風格，原來竟是以廢棄的CD所製成的，在串流服務普及之後，在美國就廢棄了100億張CD，來自音樂界的Pharrell Williams就因而萌生出CD餐具的念頭。其實停止使用即棄餐具已成為全球大趨勢，再加上設計師們正紛紛為大家設計出更好的替代品，使用環保餐具將成為個性的展現。