印象派竟是諷刺？抽象之父莫奈天價作品拍賣　曾受葛飾北齋啟發

通常大家去形容一些事物「很抽象」大多暗藏負面意思，但對於藝術而言，抽象可是一個重要的表現方式。說到抽象不得不提二十世紀抽象主義的關鍵人物莫奈（Claude Monet），他又被譽為「抽象表現主義之父」，與眾多藝術家一樣，莫奈雖然在生之時已經非常有名，但還未能盡露鋒芒，不過他從1926年去世之後影響力卻仍然持續，直到50年代抽象表現主義興起之後，成為藝術界紛紛探討的對象。

圖片來源：蘇富比

莫奈是印象派的代表人物以及創始人，印象派可以說得上是現代繪畫的起點，可是卻因為如此先鋒最初並未受到所有人接受。莫奈最著名的一幅畫、也是印象派的起源就是《印象・日出》這幅海景畫，事實上印象派這個名字就是從這幅作品而來的。於1874年，莫奈與同事們舉辦了一個獨立展覽，《印象‧日出》在當中展出，卻受到學院派的攻擊，因為印象派的特色是未經修飾的筆觸，特別加入了光與影的變化，對時間流動的展現，但當時一些古典派之士並不能接受此等新形式，認為畫作相當糢糊、粗糙、不完整，最後以「印象主義」來諷刺這種手法，但這莫奈他們反而欣然接受，並以印象派自居。

由於莫奈對藝術界如此重要，所以他的作品往往能夠在拍賣場上發光發熱，位列世界上最貴的畫作排名，即將到來的三月，在蘇富比再度將五幅莫奈的作品呈現出來，總估價約5,000萬美元，以往莫奈的作品最受亞洲藏家青睞，所以在倫敦拍賣預展之前，作品分別會在香港和台北展出。

《吉維尼的乾草堆》（圖片來源：蘇富比）

這五幅作品對於探討莫奈的生涯舉足輕重，因為皆是創作於其風格形成的十五年之中，當中估價最高的是《吉維尼的乾草堆》（1,500萬至2,000萬英鎊），印象派的作畫主題很多都與生活有關，這幅作品就以穀堆為主題，是為莫奈在1890年後創作的標誌性「乾草堆系列」之一。

《菊花》（圖片來源：蘇富比）

莫奈另一個重要的主題就是睡蓮，紐約現代藝術博物館收有他的睡蓮館藏，從中可以看到日本葛飾北齋描繪花卉的手法影響，原來自1854年日本首次對外開放之後，日本風潮就對西方文化有莫大的影響，莫奈也對日本相當迷戀，他最初是在荷蘭的香料店找到一些用作包裝紙的日本版畫，他很快就將這些版畫收藏起來用來裝飾工作室的牆面，後來也收藏了日本版畫大師葛飾北齋的「大花」版畫作品，所以可以推測出他的確受到葛飾北齋在構圖上的啟發。

在創作著名的睡蓮同時，莫奈亦有繪畫其他花卉，例如是次拍賣的《菊花》，是在1897年創作的四幅菊花靜物畫之一，菊花在日本別具意義，甚至象徵了國家，這幅作品也曾經是日本私人收藏，現估價1,000萬至1,500萬英鎊。另外三幅作品有《冰塊，班納庫爾周邊》（估價500萬至700萬英鎊）、《在迪耶普附近的懸崖上，夕陽》估價350至500萬英鎊、以及《桃與杏》（估價120萬至180萬英鎊）。五幅作品將會於2月8至9日在香港展出（需要預約），3月2日在倫敦蘇富比進行晚間拍賣。