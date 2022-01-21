十歲少年曾三年蟬聯全球YouTuber收入榜首　品牌收益達2.5億美元

【YouTuber收入排行榜】向來的名人富豪榜都離不開一些著名影星，但近年Youtuber的收入都相當可觀，甚至可以超越傳統的影視明星。最近《Forbes》就釋出2021全球YouTuber收入排行榜，記得過去三年都是由一名現年十歲的少年蟬聯榜首，可是在今年他卻跌落第七名。

圖片來源：Ryan's World

雖然如此，其實這位來自美國的Ryan Kaji收入並沒有大減，只是其他YouTuber增長太大，但無論如何，一位年紀輕輕的少年吸金能力如此高也是令人驚歎的。Ryan與家人運營著數條YouTube頻道，當中最受歡迎的是「Ryan's World」，是一條做玩具測評的頻道，近乎每天都有新片釋出，內容包括玩具開箱和試玩，還有一些兒童科學的實驗。他的頻道原名為「Ryan ToysReview」，自2015年成立，當時Ryan因為在YouTube看過一些玩具測評之後，就與家人說自己也想拍攝一些玩玩具的影片，後來母親甚至辭工全職運營頻道，現在看來是相當成功的做法。

圖片來源：Ryan's World

頻道中最具人氣的影片為2016年製作的《Huge Eggs Surprise Toys Challenge》，直到現時為止已經累積了超過20億個觀看次數，可謂其「事業」上的高峰，很快地頻道就獲得2,950萬美元的收入，而且大多影片的觀看次數都很可觀，所以對於玩具業界來說有著不可忽視的影響力，往往可能左右到玩具的銷量，甚至經他玩過、介紹過的玩具旋即就售罄。

最初Ryan的家人為製作影片每星期撥出20美元的成本，還包括了買玩具的錢，他們從YouTube賺取的第一筆薪水約為150美元，直到《Huge Eggs》出現巨大的成功之後，不單止母親轉為全職，還聘請了幾位內容工作者創辦公司。直到今天Ryan's World已經成為一個品牌，旗下的商品為他們帶來超過2.5億美元的收入，還未計與外界聯乘推出的產品、電子遊戲、電視節目等，即使是保守估計，他們每年的平均收入也超過2,500萬美元，今年雖然在《Forbes》排行榜跌到第七位，卻都有2,700萬美元收入，所以YouTuber的收入絕對不能小看。