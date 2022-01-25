【家具】新年推介本地環保時尚木家品　每件獨一無二引發動人故事

新年新氣象，不少朋友都會在新年前添置或更換新家具，近年我們在選擇家具時都會考慮到環保，希望在提升家居舒適度的同時，也可以照顧到心靈的滿足，為保護地球出一分力。那麼今回介紹本地一家時尚環保家品店TREE就非常適合大家的要求。

Brooklyn系列，價錢由4,950港元起（圖片來源：TREE）

TREE最著名的是發展環保家居生活，往往能夠將可持續風格與自然時尚結合，亦糅合當代設計與傳統手工技藝，作品滲透著一股精緻工藝的奢華，而且每件都是獨一無二的。如果喜歡質感的朋友，最新推出的Brooklyn系列就別具風韻，採用FSC™認證的再生實心柚木匠心打造，看起來線條簡潔帶點原始風格，但實際摸上手觸感細緻動人，設計參考世紀中期的現代風格，又與紐約市標誌性磚砌建築不謀而合，也是名字的由來。

Dune系列，價錢由2,950港元起（圖片來源：TREE）

喜歡木家具同時又鐘情於工業風的朋友則可以考慮Dune系列，每件家具採用再生混合木條以手工製作而成，木材之間深淺不一，以最自然的形態營造出色調變化，與感覺雅致的黑色鐵框形成鮮明對比，而名字則取自起伏的沙洲以及其美麗的金色調。

Curio系列，價錢由695港元起（圖片來源：TREE）

Voyage系列，價錢由345港元起（圖片來源：TREE）

TREE除了家具亦有不少引人入勝的家品，新系列方面則有糅合雕塑、裝飾與藝術的Curio系列，每件手工精製，來自印尼爪哇的資深工匠，材質則用上可持續來源的升級再造桃花心木與松木，再經工匠精心雕刻而成，作品恍如雕塑一樣，卻兼顧實用時尚，設計簡約突顯工藝，甚至帶有一種東方禪味。還有人氣之作Voyage系列，就適合喜歡大自然和故事的朋友，因為最新的設計採用以冬季樹木剪影、樹木年輪等為靈感創作出抽象風景畫，也取材自設計師本身的個人冒險經歷，引人想象待人發掘故事。

Bok可伸展餐桌，價錢由24,950港元起（圖片來源：TREE）