NFT｜大英博物館也要為他鑄造NFT　英國國寶級畫家作品曾拍賣3億

名師畫作，相信並沒有很多人能夠擁有，直到NFT的年代降臨。去年9月，專門為博物館效力的NFT平台LaCollection推出，當時適逢大英博物館舉行《萬物之大繪本北齋》展覽，於是就將所展出的103幅未出版的北齋畫作鑄造成NFT作品推出，包括著名的「富嶽三十六景」系列作品，分別以定價及拍賣形式進行。

圖片來源：LaCollection

來到今年，大英博物館再次推出名師作品NFT，是次是被譽為英國最著名的水彩畫家、又被稱為「光之畫家」的JMW Turner。活躍於18世紀的Turner擅長浪漫主義風景畫，雖然在18世紀藝壇以歷史畫為主流，風景畫並不受重視，但事實上自從1796年他的作品《Fishermen at Sea》被展出之後，近乎每年都有作品被陸續展出，就連他的後輩、印象派的創立人莫奈都研究過他的技法。

是次有機會鑄造NFT的作品《A Storm (Shipwreck)》（圖片來源：The British Museum）

是次有機會鑄造NFT的作品《The Colosseum, Rome》（圖片來源：The British Museum）

Turner將擅長的水彩畫的技法運用到油畫之上，往往喜歡描繪自然現象與災害，可以真實地呈現出大自然的脈搏，在後期逐漸放棄事物的細節，而轉注於表現光線、天空等，正為後來的印象派定下基礎。所以如果說印象派是現代繪畫的起點，那麼Turner就是首位現代藝術家。

Turner的最為人所熟知的作品可能是一直在倫敦的英國國家畫廊展出的《The Fighting Temeraire》，亦被選為「英國最偉大的畫作」；而賣得最貴的作品則是2014年於倫敦蘇富比拍賣的《Rome, From Mount Aventine》，以3,032萬歐元成交創下這位藝術家的拍賣紀錄。在藝壇的地位已經無可撼動，但他亦深明畫家在世不被重視的現象，所以留下的遺產用來資助「破產的畫家」，並有一部分用來成立「Turner Prize」支持藝術系學生。可以說得上為最受英國人認識的畫家，亦為後世帶來無窮的影響，所以連大英博物館都要為他的作品鑄造NFT不無原因。

《Rome, From Mount Aventine》以3,032萬歐元成交創下這位藝術家的拍賣紀錄（圖片來源：Wiki）

說回是次NFT項目，大英博物館所鑄造的NFT是來自上世紀的佳士得高層Robert Wylie Lloyd所捐贈的50幅Turner作品，當中可以從NFT中入手數碼版本的有20幅，而且為收藏價值錦上添花的是，本來這些作品都不能外借，而只可以每年在2月的其中兩個星期展出，所以曝光機會相對少。

被選為「英國最偉大的畫作」的《The Fighting Temeraire》（圖片來源：National Gallery of Art）

最後這20幅作品將會以3個級別「Ultra Rare」、「Super Rare」、以及「Rare」合共推出468枚NFT，與上次一樣，分別以定價及拍賣形式出售，「Ultra Rare」級別的就必然是拍賣競投，起拍價為4,999歐元，至於定價出售的大多是「Rare」級別，而且入場門檻低至799歐元。如果上次有參與並持有北齋NFT作品的人士，則可以優先入手。