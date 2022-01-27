凱特王妃與梅根追捧蘇格蘭獨立手袋品牌　簡約高貴設計惹基金青睞

如果不慎惹怒了另一半怎辦？男士們馬上就會想出答案：買手袋。手袋款式何其多，男生亦都不比女生來得熟悉，但總有一個品牌是全天下女士都愛的——源自英國蘇格蘭的奢華皮具品牌Strathberry。

2020年Multrees Chain Wallet壓紋鱷魚皮錢包推出當天，凱特王妃就帶著前往品牌故鄉愛丁堡；價錢：HK$2,800（圖片來源：Strathberry）

為何說起這個品牌來？是因為本來以小眾手袋又「Affordable」的價錢而聞名的品牌，最近得到英國成長資本投資公司BGF的青睞發展成合作夥伴關係，後者更會投資800萬英鎊來支持品牌增長業務，將會發展全新的產品系列以滿足市場需求並加強電商平台。

East / West Mini，價錢：HK$4,600（圖片來源：Strathberry）

「Strathberry」這個名字看起來就像「Strawberry」，所以非常易記，而Strath是指河流，起源自古時的蘇格蘭女性會在河邊染布，並用莓果作為染料，所以採用這個名字明顯地是向蘇格蘭傳統的紡織工藝致敬。雖說品牌並非主流大牌子，但向來受到全球名人、明星、網紅的追捧，最著名的就有英國皇室凱特王妃以及公爵夫人梅根，還有Lady Gaga、Kate Hudson、Rose Leslie、Heidi Klum等一眾名人都是其用家。不過品牌還相當年青，在2013年才創立，是由設計師夫妻檔Guy和Leeanne Hundleby所主理，現時已成為發展最迅速的英國當代時裝品牌之一。

最新2022春夏系列：向英國新藝術運動中標誌性的蘇格蘭藝術家的作品致敬，靈感來自運動的有機圖案、古怪的幾何形狀和對工藝的重視。以自然為靈感的調色板與柔軟的絨面革和壓紋皮革的紋理相得益彰。 精湛的刺繡和鉤針編織技術與標誌性設計細節一起展示，彰顯時尚與藝術之間的強大聯繫。（圖片來源：Strathberry）

Strathberry最引人入勝之處，是每一個細節都盡顯奢華，用料上採用最優質的西班牙真皮，每件皆由手工精製而成，風格簡約而充滿優雅的線條，最標誌性的設計是其金屬橫桿，作用是讓本來簡約的外型增加辨識度，在皮革上增添金屬元素。用色方面品牌經過細心研究，主要有經典而高貴的棕色系、年青一點的粉色系，還有切合蘇格蘭原始風情的大地色系，搭配衣飾比較容易，同時也突顯出高貴優雅感覺。雖然備受皇室成員的青睞，但實際上品牌作品工藝奢華，價錢卻不奢華，大多四位數字都能夠入手。