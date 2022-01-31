農曆新年2022︱全港5大年宵市集好去處　主題打卡點快樂迎虎年

壬寅虎年將至，從古至今行市集都是迎接新年之一，小編為大家集合幾個極具藝術感新年市集好去處，除了購物外還有特色打卡位，讓大家過一個快樂虎年。

ifc商場「鼓舞歡欣」迎新春

今年ifc以「鼓舞歡欣」主題，營造一個糅合中國祥鼓和古典燈籠的現代市集，與大家共慶虎年。「鼓舞歡欣」賀年裝置設計宏偉，當中高達四米的大燈籠坐落於正中，散放著淡麗的柔光，象徵著來年團圓美滿，裝置的環形設計用上喜慶的大紅及桃紅色，鋪設了朵朵桃花路。中央設有「鼓聲祈願」為您送上美好祝福，另一側的「揮春樂鼓」互動裝置則可以跟隨指示創作賀年敲擊樂曲，在熱鬧歡騰的氣氛下開展豐盛虎年！賀年裝置中的半圓幽徑旁邊正是「幸運廊」，兩邊屏風掛滿象形文字木片及其漢字原型，漢字作品出自擁有20年書法經驗且才華洋溢的年輕本地書法家Mabel Lau，賞心悅目，大氣端莊。

【ifc 商場「鼓舞歡欣」賀年裝置】 日期：即日至2022年2月13日 時間：每日早上10時至晚上10時 地點：ifc商場一樓中庭

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K11 Art Mall ARTube’s Art Supermarket

今個農曆新年，K11 Art Mall將變身藝術超市，與本地新晉策展人－許開嬌及黃家銓聯手，將chi K11 藝術空間變成全港首個ARTube’s Art Supermarket期間限定店。聯同30多位本地藝術家，打造玩味十足的藝術超市場景。限定店內有過百款以輕鬆趣怪的藝術精品，包括藝術玩具、雕塑、街頭藝術及潮物等，特設超級市場手推車讓一眾潮流愛好者一邊欣賞藝術品、一邊盡情入手藝術年貨！此外，更可逛「金魚街」及「波鞋街」，活現街頭文化。同場首設賀年旗海，玩轉傳統祝福語，向一眾「型男」、「索女」送上另類祝福！ARTube’s Art Supermarket期間限定店吸引大家眼球之餘，希望能夠讓觀眾體驗藝術帶來的喜悅。

【K11 Art Mall “ARTube’s Art Supermarket”】 日期：即日至2月27日 時間：12:00nn - 9:00pm 地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 地庫2樓 B207號鋪chi K11 art space 預約： https://bit.ly/3fDWgkT

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The ONE x 肥蛙工廠‧新春園遊會

今個農曆新年，本地人氣插畫師蛙姐（Mandies Kwok），蛙姐夥拍The ONE以肥蛙主題設全港首個【The ONE x 肥蛙工廠‧新春園遊會】， 場景以港人熟悉的傳統年宵攤檔作藍本，細緻還原籃球場波地、創意度十足的攤檔招牌、年宵裡氫氣球突然飄上天空的常見畫面等，久違了年宵氣氛一一出現於眼前！整個場景亦選用鮮豔粉色及和風系佈置，打造成集打卡購物於一身的新春園遊會。愛吃愛玩的 「肥蛙」一邊篤魚蛋，一邊手執賀年桃花枝，與大家一同辦年貨準備過虎年。應節的「肥蛙」更變裝成老虎及招財貓兩大新造型現身賣萌，粉絲們快來捕捉它！此外，新春園遊會設超過30個本地手作品牌輪流進駐，售賣多款虎年限定版及自家創作產品。

【The ONE x 肥蛙工廠‧新春園遊會】 日期：即日至2月20日 時間：中午12時至晚上9時# 地點：The ONE UG2中庭 費用：免費 #活動開放以The ONE社交平台/場內公布為準。

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如心廣場 ‧ Little Twin Stars 2022春日祭

迎接虎年，荃灣如心廣場邀請了愛萌主Little Twin Stars，換上新春造型的Little Twin Stars 與大家一同暢遊3大春日打卡熱點：如心廣場一期中庭以粉嫩色系配合繁花盛開的「Little Twin Stars 櫻花古城」、二期則設有春風送暖的「Little Twin Stars觀光慢活列車」、將軍澳翩滙坊更「Little Twin Stars由布院溫泉」。除了3大場景，春日祭會舉行新春市集，除了有本地品牌參與之外，更得到日本宮崎縣政府及鹿兒島縣政府支持，帶同宮崎及鹿兒島特產和商品限定發售，精選推介包括：全新日式餐飲品牌Ikigai Concepts的特色日本清酒、如心酒店甜點品牌NINA Patisserie的經典甜品及賀年糕點，以及日本直送—岩手縣冬戀蘋果禮盒裝、來自福岡甜王士多啤梨等，與家人朋友一起過一個包羅萬有的虎年！

【如心廣場 ‧ Little Twin Stars 2022春日祭】 日期： 即日至2月20日 時間：上午10時至晚上10時 地點：如心廣場一期1/F中庭及二期1/F 費用：免費 【如心廣場 ‧ Little Twin Stars 2022春日祭】新春市集營業詳情： 日期：即日至1月30日 時間：中午12時至晚上8時 地點：如心廣場一期１/F中庭

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皇室堡 x 文地貓 喵聲報喜新春遊

皇室堡聯乘人氣插畫家文地貓打造【皇室堡 x 文地貓 喵聲報喜新春遊】，設5大打卡位伴大家虎年行大運，屆時除了文地貓首次化身成老虎造型恭候大家之外，更帶上一眾貓星人包括笨薯、米高、多爺及象廚來陪大家過虎年。同場另設有文地貓期間限定店，打卡同時購得可愛盞鬼的文地貓產品；週末更特設「喵」年行大運新春市集，除了發售多款寵物賀年用品及手工產品，貓店長亦有機會神秘現身與一眾粉絲見面；皇室堡更為大家準備了「喵」年禮遇迎新歲陪大家拜年，包括「喵」年利市封、「喵」年揮春及「喵」年祈願繪馬，文地貓亦將舉行「金筆一揮」簽名會會粉絲，齊齊下將新年氣氛推至巔峰！

【「喵」年行大運新春市集】 日期：即日至30日、2月4日至6日(星期五至星期日) 時間：中午12時至晚上9時# 地點：皇室堡地下中庭 #實際活動時間或因配合其他活動而延遲，或因其他關係而變動，請留意場內告示或於地下顧客服務中心查詢。