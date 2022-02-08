NFT｜價值1,170萬美元黃金立方體　快閃紐約中央公園　2月底拍賣

【NFT/ 藝術/ 拍賣】還記得2020年一度引起狂熱的神秘「金屬巨石」，由遊人發現分別出現在四個地點的金屬碑令人議論紛紛，後來藝術團隊「The Most Famous Artist」就走出來認頭，甚至指出可以4.5萬美元認購一支。最近亦有令人驚艷的作品出現，不過是次是位於紐約中央公園的一塊黃金立方體。

雖然遊人初初發現時倍感驚喜，但情況沒有繼續發酵引起遐想，這是由德國藝術家Niclas Castello所構思的作品，重達400磅由純24克拉黃金製成，以當下每盎司1,788美元黃金價格計算整個立方體約值1,170萬美元。作品只會於2月2日在公園裡展出一天，及後將會推出NFT，「Castello Coin」以藝術家的名字來命名，初始價格為每枚0.44美元，NFT拍賣將於2月21日舉行。

在公園展出當天，其實已設有保安人員在兩旁，Niclas Castello稱這件作品為「socle du monde」，意指「base of the world」，他希望創造一些超越我們世界的東西，而那是無形的。在這個時代基於加密貨幣的新興文化之下而生，而黃金亦是古代世界的經濟象徵，作品就成為現代與古代之間的交流。由於既有實體作品，亦有NFT作品，所以Niclas Castello稱之為「全方位的概念藝術作品」。此外，作品在瑞士的鑄造廠打造，需要利用特殊窯爐方可承受黃金的體積以及1,100度之高溫。

The Kiss (24 Carat Gold) By Niclas Castello（圖片來源：Guy Hepner）

Niclas Castello出生自1978年的東德，受到柏林圍牆倒下的影響，以及普普藝術、街頭藝術的啟發。作品方面擅長雕塑和繪畫，其中一個聞名的系列為《The Kiss》。在90年代後期主要在德國發展街頭藝術，及來移居到巴黎和紐約，他的作品大多可以在拍賣會上看到，很多都展現流行文化和消費文化的意象。