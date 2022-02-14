2022全球10大豪華遊艇排名　意大利、荷蘭、台灣船廠訂單增2成半

Covid-19新冠肺炎疫情曾讓世界各國進行嚴厲的封鎖和旅行限制，各行各業受到影響甚至停擺。如今汽車船舶等個人交通工具已經逐漸擺脫波動，特別是私人遊艇被認為是能斷絕病毒傳染的避難小浮島，訂單在此期間激增。

超級遊艇的需求更是強勁。國際遊艇權威媒體《Boat International》近日公布「全球訂單榜」（Global Order Book,GOB），在五大洲的186個船廠當中，2022年已有1,024艘遊艇訂單，比2021年821件增加了24.7%。該報告同時公佈「前十名最具生產力的船廠」，如果想要入手巨型豪華遊艇，這份十大頂級遊艇製造商名單不妨作為選擇品牌的參考。

2022全球10大頂級遊艇製造商名單（Source: boatinternational）

2022全球10大豪華遊艇製造商遊艇搶先看。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Top 1 意大利Azimut Benetti

連續22年佔據業界榜首

2022全球訂單榜中，將186個船廠接獲訂單的船身長度做為排名基準，列出名列前茅的頂級遊艇製造廠商。第一名依然是Azimut Benetti集團，已經連續22年佔據榜首。Azimut Benetti於1969年創立，提供34種型號的遊艇，24米以上的巨型遊艇更是他們的專業。擁有128艘訂單，佔全球12.5%，比2021年增加28艘。如果建造時首尾相連，這些船隻將延伸超過4,600公尺，比去年建造總長度增加了30.7%。該集團也宣佈了財報，2022訂單總額為15億歐元，本季度的產值預計將超過10億歐元，比上一年(2020/2021)增加20%。

Top 2 意大利Sanlorenzo

延續2021的亞軍成績，意大利遊艇製造商Sanlorenzo，在項目數量和遊艇總長度上維持第二名。2011年時的項目數量才86艘，2022年破百有117艘，長度將近4,200公尺。加上GOB名單第一名同樣來自意大利，兩者訂單總和足以讓意大利遊艇業位居世界第一。

Top 3 台灣東哥

受疫情影響較小的台灣，造船表現越來越強勁，在建船隻數量不斷增加，東哥遊艇 （Ocean Alexander）在2021年進入全球前10大巨型遊艇排名，35艘位居第四名。2022年以47艘、將近1,500公尺攀升到GOB排行第三名。

Top 4 荷蘭Feadship

GOB全球遊艇製造總長度排行榜當中，國家生產排名荷蘭僅次於意大利，名列第二。荷蘭最強的Feadship遊艇，在2021年17艘遊艇訂單成為第三名，其中一艘94米大型豪華遊艇「萬歲號」（VIVA－FEADSHIP Project 817）還在Instagram上出盡風頭。在2022年Feadship總長度達到1,469公尺，被台灣東哥擠下一個名次。

Top 5 德國Lürssen

Lürssen是德國名列前茅的造船廠，雖然2021、2022年同樣以9艘的數量，維持在第五名，長度破千。但值得注意的是，平均遊艇船長數據明顯突出於其他廠商，而且是全球第一，達到平均124.4公尺，可以想見每一艘作品都極有份量。

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Top 6 意大利Overmarine

Overmarine遊艇集團推出第一艘擁有兩座無邊際游泳池的超級遊艇「Mangusta Oceano 」，詮釋夢想的海上生活。2021年位居第八名，2022年擁有24艘跳到第六名。

Top 7 荷蘭Damen Yachting

Damen Yachting也在建造自己的旗艦船型，2021年排名第六、15艘、總長度為1,028公尺。2022年退步一名，長度也少於千米。

Top 8 意大利Italian Sea Group

車迷錶迷絕不陌生的一間遊艇製造商Italian Sea Group，像是2021年中與藍寶堅尼合作的豪華快艇Tecnomar for Lamborghini 63。2022年GOB名單排行第八名。

Top 9 台灣嘉鴻

嘉鴻遊艇（Horizon）自從進入巨型遊艇製造商排名榜單，維持穩定表現，2017年到2020年的總長度都在前十上下，2021年第七成績最佳，2022年回到第九名。

Top 10 意大利Baglietto

2021年9月第43屆坎城遊艇節上，意大利的Baglietto吸引了外媒的注意，GOB榜單2021年只在十四名，2022年一躍變成第十名。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2022全球豪華遊艇Top 10 意大利、荷蘭、台灣互爭天下】