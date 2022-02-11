【Designer Chair】世界首張S型一體成型堆疊椅　60年來歷久不衰

簡單就是美，相信沒有人會不認同，大家有沒有想過早在1960年，已經出現了世界上第一張使用注塑技術生產的一體成型椅子，正是Verner Panton的Stacking Chair，又名Panton Chair。

Verner Panton是來自丹麥的設計師，早在50年代，他就已經出現堆疊椅子的意念，據說是啟發自一堆疊起的膠桶。來到1956年，他已經製作出一張S型的椅子，由靠背、座椅和椅腿都是連著一起，但仍未做到一體成型。

直到60年代中期，他終於遇到家具製造商Vitra，當時這個品牌還相當年輕，Vitra與其他生產商有所不同的是喜歡用塑料而非傳統的木材，所以兩者不謀而合，並合作利用塑料來生產出首張一體成型的S型堆疊椅，後來經過數次改進，最終使用一種名為「Baydur」的高彈性聚氨酯泡沫塑料，勝在成本低，又有多種顏色選擇。而這系列作品就賣向了著名家具品牌Herman Miller。

Verner Panton（圖片來源：Vitra）

Stacking Chair是二戰之後所催生出來的產物，除了有新物料、新技術的應用，也因為物料和技術而影響了設計的外觀，因為注塑技術而能夠做到單一物料一體成型，而且顏色也不再有規範，適合量產，最初的售價還不用100美元。

除此之外，60年代的「太空時代」對Verner Panton也有影響，特別是Stacking Chair的流線型外觀突顯的曲線美，簡約卻帶有未來感，這份前衛為世人帶來了視覺上的衝擊，椅子面世之後很快地就登上了丹麥設計雜誌《Mobilia》、英國時尚雜誌《Nova》，還登上了《Vogue》的封面。

（圖片來源：Vitra）

雖然Stacking Chair的設計源於物料，但亦不限於物料，現今這張椅子繼續被發揚光大，即使是藤、木、竹、金屬等物料都做到S型設計。由於作品對後世影響之深，也受到著名博物館納入永久收藏，包括紐約現代藝術博物館、倫敦設計博物館、柏林德國歷史博物館和哥本哈根丹麥藝術與設計博物館等。