首個中國風NFT｜Sandbox認可香港工作室、風水名家推出易經元宇宙

NFT熱潮不斷，日常愛好藝術的朋友，會怎樣看待NFT到底是否一門藝術／藝術品？或者藝術的創作早已不局限於傳統手法，例如通過算法批量生產的數碼藝術品，其實早在90年代已經出現了「Generative Art」這個名詞。而且，NFT也不單單只是價錢可以吸引眼球，同時亦蘊藏著深遠的精神宇宙。

圖片來源：RMBITS

例如今回介紹由BOAX NFT Marketplace及其相關的數碼藝術品創意中心IZBLU Labs，就有推出世界上首個中國Meebits風格NFT系列「RMBits」。Meebits不只是頭像，而是3D像素化的「Avatar」，至於RMBits的靈感就取自中國古代文學和中國神話中的經典人物，包括西遊記、三國演義等，不過它們並非利用算法批量生產，而全都是以工匠精神進行創作的。

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IZBLU Labs向來使用區塊鏈技術保護和推廣中國傳統文化遺產，在去年推出過Paper Money Guaranty（PMG）認證，是經過NFT動畫化後的古錢幣收藏品，亦與私人收藏家合作推出齊白石名畫NFT項目等。今年就剛剛釋出將會與Index Game合作的消息，率先在全球構建以《易經》為題材的The Sandbox元宇宙體驗，並啟動與易經風水名家盧恒立大師共同研發的「寅亥六合迎新機」易經風水NFT項目。Index Game是香港第一間被The Sandbox認可的元宇宙遊戲工作室，向來創作以香港文化為題材、專注設計立體像素的數碼資產和區塊鏈遊戲，代表作有《九龍城寨》遊戲。

BOAX NFT Marketplace unveils the new norm of Blockchain Aesthetics

Joins forces with Index Game to create the world’s first I-Ching Metaverse in @TheSandboxGame

Establish the world’s first NFT project with the internationally renowned and respected Feng Shui and Destiny #voxel pic.twitter.com/JwfqyMtnWS — Index Game 🏞 (@Indexgamehk) January 28, 2022

古有莊周夢蝶，現今虛擬與現實界限打破，在元宇宙中一切皆有可能。說到《易經》的精神領域，其實與元宇宙（Metaverse）的概念相當契合。「Meta」這個字源於希臘語前綴「μετά」，意思是「在⋯⋯.之上」，有「超越而凌駕」的意思，古今哲學家、文學家、科學家以及藝術家都曾追尋過「超越而凌駕」現實世界的另一「世界」，而這個世代催生出來的NFT正是通向Metaverse的一個橋樑。是次合作推出充滿東方文化色彩、共創、共享的「易經」元宇宙，將會進駐The Sandbox開放式元宇宙，亦會繼續沿用「RMBits」去弘揚《易經》和中國傳統文化。

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關於「寅亥六合迎新機」這個易經NFT項目方面，邀請到國際知名易經風水名家盧恒立大師擔任專家顧問，為易經卦象提供意見，將設計美學與風水易學的思想相結合，竟然也能為收藏者帶來好運。適逢今年為壬寅虎年，「虎坐寅支為木，『寅』有生動之意，指春天時草木初生的狀態；豬坐亥支為水，『亥』有微陽起，接盛陰之意。虎豬六合可以防犯太歲，又有消除負能量的作用」。不難理解，正如犯太歲的朋友都會求一張「化太歲符」隨身攜帶，帶備「寅亥六合」的NFT藝術，與平安符有著異曲同工之妙。