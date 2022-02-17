華為手機新專利技術　3D攝像頭計算「皮膚分數」供護理建議

手機市場競爭激烈，各大品牌競相研發專利技術讓品牌保持競爭力。隨着手機愈來愈重視拍攝功能和攝像技術，國產品牌華為最近推出新的「皮膚分析」技術，為用家的皮膚打分數。

這項三攝像頭3D智能手機系統專利技術能夠捕獲3D面部頭像，以便掃描和分析用戶的面部和皮膚，已在品牌最近推出的P50 Pocket中應用。它可以提供有關毛孔、皺紋、痤瘡、黑頭、色斑、紅色區域、黑眼睛或這些的任何組合的信息，例如測量了孔隙的深度和大小、確定鼻子周圍的黑頭數量、提供有關您的鼻紋和魚尾紋的資訊等等，還可以確定用家是否塗抹了足夠的防曬霜，是否已正確卸妝，並通過「皮膚評分」提供護理建議。

為準確捕捉3D頭像，專利技術下機背第一個和第二個攝像鏡頭會相互垂直放置，第三個攝像頭放置在兩者之間，第一個和第二個攝像頭之間的距離相等，這三個攝像頭能夠捕捉 3D 模型。不僅僅是人臉，而且動物也能夠被捕捉，比如貓和狗也能被識別出來。在錄製過程中，您將在螢幕上看到說明，以便進行全臉檢測，而這項專利更可提供與華為手機的智能化妝鏡功能一併使用。

2021 年 6 月，華盛頓大學的研究人員開發新方法，可以使用改進的 iPhone 攝像頭來識別皮膚和口腔中潛在的有害細菌。該團隊使用 3D 打印、配備黑光燈的環形燈增強了手機的攝像頭，並將其與定制軟件相結合。然而，這個團隊的方法與華為的不同，它只使用一個相機而不是一組三個來進行 3D 映射拍攝。

近年移動裝備配備了愈來愈多的感測器和攝像頭選項，能夠收集醫療資料。這不僅適用於智能手機，也適用於智能手錶。例如華為上個月發佈了Watch D，這是該品牌首款配備血壓計和心電圖來測量心率的智慧手錶。然而從醫學角度來看，目前尚不清楚華為的皮慮測試系統有多準確，但該品牌可能傾向想向美容業推薦推銷該系統，而不是用在實際的醫療用途上。

圖片來源：Lets Go Digital