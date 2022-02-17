拍賣史上最大顆藍鑽　浩宇之藍4月上拍估價達3.8億　盤點稀有性

寶石足以列入世界上最珍貴之物。寶石的珍貴之處除了要夠重量級，打磨工藝、色澤、淨度都十分重要，而且每枚皆經過億萬年結晶而成，可謂是獨一無二。於去年4月，就有一枚非凡原石出土並經過大師切割打磨，這枚「The De Beers Cullinan Blue」（浩宇之藍）是一枚重達15.10克拉的長方形階梯式切割藍鑽，是GIA鑑定過最大的內部無瑕階梯式切割艷彩藍鑽，事實上史上只有五枚超過10克拉的藍鑽進入過拍賣場，所以是次浩宇之藍可以說得上是拍場上有史以來最珍貴的藍鑽，估價逾48,000,000美元，有望挑戰最高價之寶座。

圖片來源：蘇富比

浩宇之藍在南非庫利南鑽礦（Cullinan Mine）被發現，這個鑽礦出產過不少傳奇傑作，例如重達530克拉、具有切面的最大顆鑽石「非洲之星」（Great Star of Africa）。還有在2016年以3,180萬美元成交、重10.10克拉的橢圓形艷彩藍鑽「戴比爾斯千禧瑰寶4」（De Beers Millennium Jewel 4）。原來藍鑽是相當稀有的產物，大多藍鑽都在南非這個鑽礦出產，但能夠上到拍賣場上的卻屈指可數，每次上場都能夠令世人驚艷。例如在2007年一枚6.04克拉方形艷彩內部無瑕藍鑽以每克拉1,321,495美元成交，即時打破「Hancock 紅鑽」保持了20年的紀錄。

圖片來源：蘇富比

來到近年藍鑽依然屢破紀錄，在2014年一枚來自梅隆夫人的艷彩藍鑽「Zoe Diamond」以32,600,000美元成交；去到2015年，一枚12.03克拉古墊形艷彩內部無瑕藍鑽「藍月」（The Blue Moon of Josephine）又以48,500,000美元成交，以克拉4,028,941美元計至今仍然保持著紀錄。

圖片來源：蘇富比

自去年浩宇之藍的原石面世之後DE BEERS就知道它的非凡之處，馬上夥拍最富有經驗的鑽石切割大師Diacore將之切割打磨，最後於彩鑽的顏色評鑑準獲得最高的艷彩等級，在所有經由GIA評級的藍色鑽石中只有1%，再加上「內部無瑕」的極臻淨度屬於不足0.5%的Type IIb鑽石，珍稀及美艷程度不容置疑。

圖片來源：蘇富比

此藍鑽採用了經典的長方形階梯式切割，向來這種切法常用於顏色淨度較高的白鑽，用在艷彩級別的鑽石則極為罕見，外觀上又大大增加了稀有性。鑽石是世界上最堅硬的物料，切割藍鑽卻比鑽石更富挑戰，因為藍鑽結晶成形過程非常獨特，所以每個切面步驟都要絕對精準，不能因此而影響其色澤。這枚浩宇之藍將於今年4月在香港蘇富比上拍（確實日期稍後再公布），在此之前將會舉行世界巡迴展覽。