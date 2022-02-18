丹麥國寶級設計「Y Chair」　傳統手法過百工序　打造極致舒適性

Designer Chair除了外型獨特，大多都有著極致的舒適性。例如丹麥的設計師Hans J. Wegner，是設計出數百張椅子的大師，在1943年首次推出的Wishbone Chair就已成為丹麥的國寶，以人體工學及其舒適性而見稱。

圖片來源：Carl Hansen & Son

原來Wishbone Chair的設計靈感是來自中國明代的官椅，又稱為「Y Chair」，是因為椅背有著優美的Y字，是Hans J. Wegner夥拍百年家具製造商Carl Hansen & Son合作推出的。Hans J. Wegner自年輕時就對木工有無比興趣，多年來學習木工技術打下了深厚根基，體現在Y-chair由選材到設計上流線型的優美線條以及人體工學之上。

這個優美的Y字由山毛櫸塗裝而成，椅座方面是由天然紙纖手工編織出來的，當中涉及過百個工序。當時正值戰後，因為木材短缺所以考慮使用天然紙纖，卻為座椅帶來極致的舒適度，甚至愈坐得久就愈是適合使用者。

山毛櫸是丹麥常見的木材，在製作座椅時會使用一種北歐特有的加工方式「皂裝」以突顯木材的自然材質。椅身的製作則採用來自Scandinavian的傳統木工，以蒸氣加壓出優美的線條，再配以紙纖座墊就打造出穩定性極佳的結構與貼服曲線。

始源於1910年的Carl Hansen & Son是丹麥的經典品牌，品牌向來喜與丹麥設計大師合作，打造出呈現原始與簡樸風貌、又有著生命氣息的家具。當中與Hans J. Wegner合作就打開了廣納大師的開端。自1940年邀請Hans J. Wegner合作，後者專為品牌設計的系列以創始人Carl Hansen的縮寫CH再加序號作為作品編碼，所以Wishbone Chair既稱為Y Chair，又名為「CH24」。