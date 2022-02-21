本地超人氣貓貓NFT　第二輪開售打造Meowta元宇宙　救助更多主子

【NFT/ 元宇宙】現今世代人人都加入NFT社區的大勢，如果現在有一枚由可愛的貓貓鑄造成NFT，而且其核⼼價值更是為現實世界裡的貓貓和愛貓組織施予援⼿，相信愛貓之人不需要猶豫吧！就在明天（2月22日）晚上的22時22分，將會限時開放一輪「Meowtaverse 世界」的NFT，Meowtaverse是由本地團體創作，致⼒策劃成為現實的愛貓慈善團體，每一枚「Meowta」都是獨⼀無⼆的貓貓。

Meowtaverse是團隊所創造的貓貓虛擬世界，裡面有12種不同的原著貓⾎統，當中的貓貓每透過「貓塔傳送⾨」進出Meowtaverse都會提升能⼒值甚至進化，進化後有機會得到新⾎統。「Meowta」總數共有4,848隻，將由超過30種Meowta⾎統以及300件配件組合而成。當擁有者持有Meowta，同時也會成為Meowtaverse的會員和擁有Meowtaverse NFT官⽅認證的DISCORD會員，當團隊在不同慈善活動中投選Meowtaverse捐款援助之非弁利愛貓團體及個案，成員將有投票權可以參與投票，Meowtaverse歡迎愛護、關愛、重視貓貓之人加入。

圖片來源：Meowtaverse

與其他會員制NFT的社群一樣，Meowtaverse都擁有自己專屬的故事。貓貓在Meowtaverse中會幻化成不同造型，例如卡通漫畫⾓⾊、電影主⾓、運動員、英雄甚⾄怪獸，至於會轉化成甚麼就取決於貓貓平日遇見到甚麼。Meowtaverse的設定中貓貓每次都從貓寺廟的貓塔傳送⾨進入Meowtaverse，而貓寺廟中就供奉著⼀個戴著皇冠的貓老⼤，直到一天貓老⼤失蹤了，自此Meowtaverse的晝夜平衡失調了，每⽇廿四節裡只有⼀節⽇光，最後貓貓發現⼀段早已在Meowtaverse被遺忘的記憶，還有被封印在區塊鏈之中的貓老⼤聲⾳，傳說中只要找到已失落的貓老⼤聲⾳寶盒就能找到貓老⼤，所以貓貓每次進出都會得到新能力，再集結能力破解貓老⼤聲⾳的密碼令Meowtaverse回復正常。

圖片來源：Meowtaverse

Meowtaverse引人入勝之處不單只在NFT的層面，團隊早已將貓貓的魔力擴展到現實世界。在系列未開售之前，團隊已準備首個實體活動，舉行慈善展覽並邀請了現為亞太區「樂⾼®專業認證⼤師」的香港模型家Andy Hung合作，把Meowtaverse由數位形式轉化為實體藝術品，並將扣除成本之收益捐助由Meowtaverse會員所選出的愛貓慈善機構。此外還有眾多的設計品已經陸續推出，例如各式應⽤程式和軟件使用的濾鏡和貼紙系列，及後還會有更多不同的跨界延伸，愛貓人士值得期待。