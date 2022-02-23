AI生成文藝復興風格肖像畫100秒完成　模仿達文西畫風極高難度

近來時興NFT令到藝術圈的結構都改變了，藝術創作不只是藝術家獨有的技巧，現在很多人都可以透過AI或程式生成數碼藝術品，AI不單只會下棋，現在連作畫都學會了，令人感歎花上多年學習藝術創作技法卻在一天被AI超越了。

圖片來源：DaVinceFace

最近一個名為DaVinceFace的網站容許大家可以上傳自己的相片來生成一幅文藝復興風格的肖像畫。網站由意大利科技公司Mathema所開發，據Mathema的說法，雖然只需兩分鐘就可以得到一張恍如達文西筆下的作品，但當中其實是一個極其複雜的過程。「DaVinciFace」通過深度學習技術進行訓練，藉著模仿達文西最著名的作品如《蒙娜麗莎》來學習，當中超過5億個參數，由於要在合理的時間內（約100秒）來完成處理，需要極高的計算能力。

圖片來源：DaVinceFace

圖片來源：DaVinceFace

即使AI已經可以學習種種的藝術門派和技法，但原來達文西的風格是特別難以通過AI來模仿的。達文西作畫時採用的「明暗對照法」，是文藝復興時期別具象徵性的技法，通過強烈明暗對比的基調以塑造三維立體的效果，在作畫時並不會勾線，而是直接以色塊去塑造形狀和光暗特徵。使用DaVinciFace時，開發者建議大家不要露齒笑，因為文藝復興時期的人像畫都沒有露齒的。

雖然AI生成畫像看似容易，但相信並不會因此而令傳統的畫作價值降低。由於現階段AI的創作還是模仿為主，所以例如達文西的畫作依然是無可取代的。達文西的畫作《救世主》於2017年在佳士得拍賣以4.5億美元成交，創下了單一藝術品的最高拍賣價紀錄，據說買家是沙特王子。但多年來《救世主》一直受到藝術界質疑其真偽，其實以AI強大的學習能力以及分析能力，會否有一天能夠打破《救世主》真偽的迷思？而當有一天AI能夠與人無異地創作出原創而非模仿的作品，人類還會否感到興奮還是恐怖？