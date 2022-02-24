抗議加密幣快速致富文化　藝術家「炸毀林寶堅尼」碎片變NFT賣

NFT屢創天價交易紀錄，讓市場認為是一夜致富的最佳平台。為了抗議這種加密貨幣快速致富文化，一位名為「Shl0ms」的NFT藝術家近日宣布，將於2月25日舉辦一次拍賣，出售被他炸掉的一架林寶堅尼跑車的數百枚碎片的獨立圖像NFT，每個NFT作品拍賣價為0.5到1枚以太幣，預計成交總額將在112萬至224萬美元（約港元800萬至1600萬）之間，收益料會是他用25萬美元（約港幣170萬元）購買這架林寶堅尼的數倍。

用來炸毀的林寶堅尼 (@Shl0ms/Twitter)

(@Shl0ms/Twitter)

(@Shl0ms/Twitter)

去年九月，Shl0ms在Twitter上提出了「物理分割」一輛架林寶堅尼的想法，當中有網民建議他炸掉這輛它。後來Shl0ms獲得資金援助起動「炸掉林寶堅尼」計劃，這位藝術家自掏腰包拿出大部份資金，以25萬美元買了一架二手林寶堅尼，並將它開到一個未公開的沙漠地點進行爆炸創作。

為此，他組建了一個100人的團隊，為了能準確完成炸毀創作，他們花了兩週時間測試爆炸，首先炸毀了另一架汽車作為練習。為了能準確處理炸毀一輛汽車的強大火力，團隊聘請了一名有執照的炸藥工程師。

𒄭/𒐤



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這架林寶堅尼最終於2月2日被炸，2月18日Shl0ms將爆炸視頻上傳到Twitter上（影片見下圖），並以4K視頻品質記錄下了每一個碎片，而這些爆炸殘骸變成999枚NFT。其中，111枚碎片將被授予該團隊和初始資金提供者。剩下的888枚碎片將於2月25日拍賣。

林寶堅尼炸毀後的碎片圖。(@Shl0ms/Twitter)

這位藝術家多年來嘗試了不少「別具意義」的創作，例如他從知名藝術家Marcel Duchamp的小便池作品中汲取靈感，在一個小便池上簽名後將其炸碎；並收集爆破產生的150個殘骸製作成短影片。2021年，他將該影片命名為FNTN，以NFT方式在OpenSea籌集了50萬美元（約400萬港元）。

（@Shl0ms/Twitter)

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新聞來源：Fortune