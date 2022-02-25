日本工藝精神的極致　世界級匠人柳宗理蝴蝶椅體現形隨機能哲學

日本人極致崇尚工藝精神，這份匠人精神也體現在日本設計之上。作為工業設計大國，我們在介紹Designer Chair的同時又怎能不提及日本，例如由世界級工藝大師柳宗理設計、夥拍天童木工推出的蝴蝶椅，就可以稱之為日本工藝的體現。

圖片來源：M+藏品

相信喜歡日本設計的朋友對柳宗理大師以及天童木工都不會感到陌生。柳宗理最著名的理念是「以手設計」／「手中成形」。要了解柳宗理，可能就要從其父親柳宗悅開始，後者是日本民藝運動的重要推手，所謂的民藝即是民間的工藝，由匠人因應民間的需求而製作出來的器具，很多都體現出一種簡約、樸實的美學。至於柳宗理，卻是介乎於父親的民藝與現代設計師之間，能夠將工藝與設計合而為一，成就出這一位工業設計大師。

柳宗理（圖片來源：Wiki）

至於柳宗理的「手中成形」，就是從這份民藝精神出演化出來，並不一定要從手裡製作出來，而是代表形體是演化自機能，透過使用去驗證設計，也符合「形隨機能」這一種現代設計精神，例如Bauhaus的其中一條創作教條「Form follows function」即是同一意思，指造型的設計要以機能為考量，符合機能性便可從中找到美的元素。

用手去感受，手上便會有答案。 柳宗理

雖然柳宗理最普遍令人認識的地方是他的餐具、鍋具，他的廚房用品系列獲得了日本「Good Design 大賞」 ，但其實他的設計由餐具到照明用具，以至交通系統等都一應俱全，當然還有這一張蝴蝶椅（Butterfly Stool）。至於大師夥拍的天童木工，亦是日本皇室選用的木工工廠。在二戰之後日本政府為了快速復興民間工業，整合了山形縣天童地區的木工工廠而成為了天童木工。

天童木工最擅長的工藝是膠合夾板，而蝴蝶椅就用上了「壓模夾板技術」，利用高壓將薄木片結合，在加熱過程中使木材內的水分完全蒸發，家具就變得更為輕便而且耐用又不易變形，也可以因此而做到想要的曲線造型效果。自從柳宗理授權天童木工製作蝴蝶椅之後就變成了無人不曉的椅子，還在1957年獲得了米蘭三年展的金獎。