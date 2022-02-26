三月生日石｜海藍寶石寓意婚姻幸福　血石增強力量原產地作催情藥

每個月都有一顆生日石屬於那個月份生日的人士，有些月份卻有著兩顆代表寶石，在三月就是海藍寶石和血石，不知道兩顆截然不同的寶石你會喜歡哪一顆？

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首先來說說海藍寶石，莫氏硬度為7.5至8，非常堅硬耐磨。海藍寶石的名字出自拉丁文中的海水，在古代相傳海藍寶石可以使海面變得平靜，換句話說是水手們的護身符。此外，海藍寶石不只是三月的生日石，更是代表19周年的結婚紀念，所以一向都寓意著婚姻幸福。在歷史上有一顆重要的海藍寶石，就是於1936年巴西政府在羅斯福總統正在到訪里約熱內盧時，送予當時的第一夫人重達1,298克拉的矩形階梯式切磨海藍寶石，後來這顆寶石被切割為兩份，其中一顆現時收藏在紐約海德公園的富蘭克林·羅斯福總統圖書館和博物館裡。

巴西政府之所以會選擇海藍寶石作為禮物，無非是當地特產，巴西一直以來都是海藍寶石的重要產地，但除此之外其實海藍寶石在亞洲都能夠找到，例如在巴基斯坦的喀喇崑崙山麓就有出產，不過那裡的礦床位於海拔4,000多米之上，礦工要在險峻的懸崖邊上進行開採工作，所以非常危險，然而這裡出產的海藍寶石卻有著如水般清澈的品質。

1790 年的血石手錶以2,142英鎊成交（圖片來源：Sotheby's）

三月的另一顆生日石為血石，別以為聽起來好像很恐怖，但其實血石在很多人眼中是一種幸運符。雖然被稱為血石，但它的主要顏色卻是深綠色碧玉，內含呈現紅色的氧化鐵。血石又名為太陽石，在古代相傳將血石放入水中會使太陽變紅，當中具有不少宗教色彩，又有人覺得是代表了基督之血。

一個鑲金血石鼻煙盒（1742-1743 ）以4,500 歐元成交（圖片來源：Sotheby's）

傳說中血石還具有多種功效，例如可以增強力量、保持健康、青春，甚或是賦予隱形的能力，有些運動員則會覺得血石可以增強體質，而在印度，血石甚至可以被碾碎成粉末當作催情藥。印度是血石的主要出產地，相比起其他寶石，血石比較脆弱，容易受到化學物質和高溫影響，而且莫氏硬度為6.5至7，要注意不要刮傷血石。