日本富豪前澤友作藏品Basquiat《無題》8,500萬美元天價成交升5成

對於Jean-Michel Basquiat這位藝術家相信大家都非常熟悉，其極為短暫的一生卻留下不少震撼人心的藝術遺產。他最矚目的一幅作品《無題》由世界著名收藏家暨企業家前澤友作收藏，則則於5月18日在富藝斯展開拍賣，估價高達7千萬美元，最後以8,500萬美元之天價成交，並創下了這位藝術家的拍賣第三高價。

《無題》（圖片來源：富藝斯）

說到前澤友作也是一位風雲人物，作為一位成功的企業家，於2017年被《福布斯》評估其身價達36億美元，排在日本最富有人物第14位。不過最膾炙人口的卻是於2018年由SpaceX宣布成為全球首位私人月球旅行的乘客，並於去年底成功登上國際空間站。由於前澤友作非常熱愛藝術，所以他也提出「親愛的月球」計劃表示將會在2023年邀請6至8名藝術家一起環遊月球。據說他的太空之旅要價不菲，有傳他因為斥資巨額支助Space X才得到登月的門票，而那筆巨款高達Big Falcon Rocket火箭研發計劃開發費用5%（坊間估算達2億5千萬美元）。

前澤友作（圖片來源：富藝斯）

至於剛成交的Jean-Michel Basquiat畫作《無題》也是前澤友作所收藏的佳作之一，作品於2016年曾以57,285,000美元成交，當時創下了這位藝術家的全球拍賣紀錄，而於2017年拍賣的骷髏頭畫作再刷新紀錄拍出1億1,050萬美元。兩幅作品皆是Jean-Michel Basquiat於1982年創作，Basquiat曾經表示這一年他創作出最好的作品，他的首場個展亦是在這一年舉行，當時的作品火速完售。雖然是次的《無題》較2016年拍出的成交價已經高出50%，但卻只是Jean-Michel Basquiat的作品拍賣第三高價，可見得其作品如何炙手可熱。

Jean-Michel Basquiat與攝影師Paige Powell（圖片來源：富藝斯）

Jean-Michel Basquiat最常畫的是拳擊手、國王，王冠更是其標誌性圖案。而且當時的主流畫作上很少會出現黑人，但他的大部分作品中的主角卻都是黑人，他經常在作品中表達對黑人文化的關注，用藝術來作出控訴、征服藝壇。Jean-Michel Basquiat的一生極為短暫，成為27 Club的一員，他與另一位著名藝術家Keith Haring是同學，二人與Andy Warhol又是相識，其實Basquiat早就非常仰慕Andy Warhol，在1983至1985年間，他們合作創作幾幅作品，互相提供名氣與活力。

《無題》（圖片來源：富藝斯）

1982年時年僅21歲的Basquiat已在全球舉行6場個展，來到22歲時作品就入選Whitney Biennial（惠特尼雙年展），是為代表美國參展的藝術家當中最年輕的一位，甚至在1985年登上了《紐約時報》的雜誌封面，風頭一時無兩，可惜的是最後染上毒癮，嚴重影響他的事業和藝術路，據說只有Andy Warhol可以制止他，可是在1987年Andy Warhol逝世之後更加一發不可收拾，在翌年因為服藥過量而終結他的一生。

前澤友作指出，他對於過去六年珍藏到Basquiat的《無題》感到無比榮幸，《無題》是Basquiat最具代表性的作品之一，它不僅登上藝術家1996年出版的全作品集封面，也在他多場回顧展中作為核心作品。同時這幅作品高240cm寬500cm是Basquiat創作生涯中最大尺幅的作品之一，其橫向格式創作相信是向畢加索的名作《Guernica》致敬，Basquiat曾在兒時於紐約現代藝術博物館欣賞過這件作品。畫作中惡魔形象人物的髮型與Basquiat本人的雷鬼頭極為相似，而頭角所滴下來的紅漆則表達著一種憤怒的情感，其繪畫手法喚起了抽象表現主義強烈色彩。這幅傑作可謂是其繪畫才能的最佳典範之一，亦成功地標誌著他短暫的職業生涯的頂峰。