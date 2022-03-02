Pokémon卡拍賣創新紀錄　Illustrator版703萬成交遠超初版噴火龍

【Pokémon卡拍賣】可能大家都已經知道Pokémon卡牌非常具有升值潛力，當中尤以第一版最為珍貴，例如去年就有一張第一版「噴火龍」以36萬美元（約281萬港元）成交，當時一度打破最貴Pokémon卡的記錄。可惜的是，近日這個紀錄已被遠遠拋離了。

圖片來源：Goldin Auctions

最近在Goldin Auctions上拍賣了一張「Pikachu Illustrator」（ポケモンイラストレーター），竟能以90萬（約703萬港元）成交，明顯地已成為史上最貴的Pokémon卡。雖然大家都知道第一版的Pokémon卡最為珍貴，當中又以稀有卡更為珍稀，例如初代「御三家」的水箭龜和噴火龍，所存在的數目寥寥可數，每一張都足以比肩一輛跑車的價錢。不過原來是次拍賣的「Pikachu Illustrator」，在拍賣史上也不斷亮出佳績。

第一版「噴火龍」價值36萬美元（圖片來源：Heritage Auctions）

「Pikachu Illustrator」顧名思義是插畫家的意思，原來是日本漫畫雜誌Coro Coro Comic於1998年所舉行的一個兒童插圖比賽中特別推出的獎品，所以在當年除了贏出比賽就沒有方法可以入手。而這張比卡超的插畫師為西田敦子（Atsuko Nishida），畫中的比卡超握著畫筆，卡牌上面標示著「ILLUSTRATOR」，而卡牌底部右下角亦印有獨有的畫筆標誌。卡牌上沒有顯示比卡超的能力值，而是以日文寫著：我們證明您的插畫是Pokémon卡牌遊戲插畫大賽的優秀作品。因此，我們聲明您是官方授權的Pokémon卡牌插畫師並欽佩您的技能。

一盒1999年未開封的Pokémon卡價值408,000美元（圖片來源：Heritage Auctions）

同款的卡牌已知官方只製作了39張，而專家相信在市面上存在的不多於10張，可以說得上是最稀有的Pokémon卡之一。於2020年的6月，同款的卡牌就曾經在ZenPlus上以2,500萬日元（當時約值180萬港元）成交，當刻一度為成為史上最高價的Pokémon卡。直到2021年1月，僅僅過了半年同款卡牌就又在ZenPlus以3,800萬日元成交（當時約值280萬港幣），再次刷新紀錄，不過同年就被一張初版「噴火龍」超越了，而最近又回到最高寶座。但相信更令人驚訝的是，短短的一兩年間價值就可以倍數上升，Pokémon卡已經不再單單是兒時玩物了。