烏克蘭危機︱戰地記者前線報道　紀實攝影窺視戰火無情

烏克蘭戰事持續，前線記者將大量第一手採訪資訊帶往全球，當中攝影師新聞紀實照片更為大家捕捉多個歷史性時刻，以圖像訴說戰火無情。以下這5位於烏克蘭前線的攝影師，各自代表世界權威新聞機構，他們的作品在各大社交媒體流傳，為大家用不同視覺，恍如置身前線細看這次危機。

Emilio Morenatti

攝影師Instagram及Twitter

圖片來源：@EmilioMorenatti / Twitter

Emilio Morenatti曾是美聯社在西班牙和葡萄牙的首席攝影師，曾獲得普利策獎和世界新聞攝影獎。他由學習平面設計出身，並於 1989 年開始擔任報館攝影記者。自 2004 年 3 月以來，他一直為美聯社工作，並報道了耶路撒冷、加沙、巴基斯坦和阿富汗的衝突，他因2009年遭炸彈炸傷左腿而離開這崗位，儘管身有傷患，至今仍設法繼續在衝突地區採訪新聞。

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People take shelter at a building basement while the sirens sound announcing new attacks in the city of Kyiv, Ukraine, Friday, Feb. 25, 2022. pic.twitter.com/gmror35SYP — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) February 25, 2022

Lynsey Addario

攝影師Instagram

圖片來源：@Lynsey Addario@instagram

Addario 是這一代最有影響力的攝影記者之一，並且經常為《國家地理》和《紐約時報》撰稿，亦是多次普利策獎得主。她在攝影記者職業生涯早期已開始關注女性​​，而且經常關注於衝突事件中母親角色，並曾在懷孕期間繼續投身衝突地區報道。她幾乎參與報道過去二十年每一次重大衝突和人道主義危機，用照片讓遙遠的衝突變得可見，讓公眾更多角度理解事件。

她在這次烏克蘭危機發布的圖片主要集中在婦女及其年幼的孩子身上，照片通常拍攝自基輔及其周邊的火車站。例如下圖的照片，攝影師構圖時捕捉到一名母親抱著蹣跚學步的孩子，站在一個穿着外套的男人旁邊，而這名男子的外套繡了一隻白鴿，這本是和平的象徵。

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Aris Messinis

攝影師Instagram及Twitter

圖片來源：@aris.messinis/Instagram

Aris Messinis是法新社駐希臘首席攝影師，這次也參與了烏克蘭危機報道。他於 1977 年出生於希臘，以自學形式成為攝影師。他於 1997 年開始擔任美聯社自由撰稿員，1997 年起擔任希臘雅典法新社攝影部的首席攝影師。他最經典的紀實作品，是2018年報道利比亞難民危機，他在在一艘非政府組織的船上花了兩週時間，營救試圖乘坐充氣橡皮艇穿越地中海的利比亞難民。

早前，他在 Instagram 上發布了烏克蘭東部城鎮楚吉夫遭空襲的情況，當中照片包括一名老人在用毯子蓋住另一名男子的屍體時哀悼的情景。

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Wolfgang Schwan

攝影師Instagram

圖片來源：@wolfgang_schwan/instagram

Wolfgang Schwan 是一位紀錄片攝影師，目前居住在美國費城。他是美國全國新聞攝影師協會的成員，在烏克蘭為 Anadolu Images 拍攝。早前在網絡流傳一張烏克蘭婦女，名叫Helena的小學教師血流披面凝望著鏡頭的照片，原刊於英國《太陽報》，便是由Wolfgang Schwan 拍攝。

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Chris McGrath

攝影師Instagram

圖片來源：@cmcgrath_photo/Instagram

圖片來源：@cmcgrath_photo/Instagram

Chris McGrath在澳洲昆士蘭的一家地區性報紙開始了他的攝影生涯，之後加入 Getty Images 擔任駐悉尼攝影師。在過去的 19 年，他一直為這家攝影機構位於紐約、新加坡和東京的辦事處工作，現在駐紮在伊斯坦布爾。他於昨天（1日）發布了戰爭首批陣亡軍人，Anton Olegovich Sidorov 上尉在基輔舉行的葬禮照片。他還被邀請到 28 歲的預備役軍人 Anton Lytvyn 家中，拍攝這名年青人收拾行李，準備上戰場參戰的畫面。