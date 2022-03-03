柳宗理將日本設計面向世界　著名蝴蝶椅、象腳椅、2屆奧運會火炬

【日本設計】早前跟大家介紹過，來自日本的世界級設計大師柳宗理如何將匠人工藝精神體現在日本設計之上，雖然柳宗理夥拍天童木工推出的蝴蝶椅可以堪稱為日本工藝的體現，也是大師的標誌性作品，不過震撼世界的設計又豈止蝴蝶椅。

柳宗理本著實用至上的精神，所設計出來的都是簡約而又經濟耐用的作品，早在五十年代憑著蝴蝶椅登上米蘭家具展上並得到金獎，然後於六、七十年代更兩度為日本主辦奧運會的火炬操刀——1964年東京奧運會以及1972年札榥冬季奧運會，出自他手上過百件生活化的作品大多都為人所熟知。

蝴蝶椅（圖片來源：IG：yanagi_design_official）

柳宗理為了人民的生活而設計，他最著名的理念為「手中成形」，用手思考，用手設計，所謂的手作，不單只是平民化的工藝，也是為平民而設計的思考模式，他認為既然所設計的生活物件都是為人民服務的，就要用手去感受物件，也衍生出與Bauhaus核心理念不謀而合的「形隨機能」（Form follows function）。

白磁土瓶（圖片來源：designshop-jp.com）

柳宗理的蝴蝶椅於1957年得到第11屆米蘭三年展金獎，同年另一件作品亦同樣得到金獎，白磁土瓶外型穩重，潔白的顏色配以籐製的手把，帶有絲絲大自然的氣息。除了蝴蝶椅之外，他的另一件著名椅子作品為「象腳椅」，早在1954年，他本來為自己的工作室而設計出來的象腳椅，以強化塑膠製作出世上首張一體成型的塑膠椅，由於椅腳設計宛如象腳而得其名，其設計還便於收納，價錢相宜，可謂是國民級經典單品。

除此之外，柳宗理最深入民心的又有其廚具系列，例如他的不鏽鋼廚具就得到日本工業設計界最高榮譽的「Good Design 大賞」，雖然看起來並沒有很突出的特色，但用起來卻能夠感受得到每一個細節都將用家體驗考慮在內。另一個著名的南部鐵器系列則與之不同地將形隨機能的概念發揮得極致，把手的形狀與比例剛好配合到厚重的鐵器。柳宗理的作品大多都沒有很多裝飾，卻有著俐落的線條與細膩的觸感，當中就體現到其父親的民藝精神以及「功能主義之父」Le Corbusier的現代主義設計理念。

其父親柳宗悅是日本民藝運動的重要推手，所謂的民藝即是民間的工藝，由匠人因應民間的需求而製作出來的器具，往往體現出一種簡約樸實的美學。不過最初柳宗理並不認同其父親，柳宗理最初接觸西方藝術以及現代設計，都與祟尚日本傳統的民藝迥異不同，更重要的是，由於柳宗悅醉心於民藝而甚少與人交往，在柳宗理的眼中顯得奇怪。

1964年東京奧運會火炬（圖片來源：IG：yanagi_design_official）

直到40年代Charlotte Perriand到訪日本考察，隨行的柳宗理終於從中理解到日本傳統的價值。Charlotte Perriand是被譽為「功能主義之父」的法國建築師Le Corbusier的助手，其實柳宗理早在大學時期已經接觸到Le Corbusier的設計理念，發展出自己要成為一位以人為本的產品設計師的想法，可是當時在日本並沒有產品設計師，也沒有相關的學科，於是他唯有先從建築設計入手，並於Charlotte Perriand到訪日本之後拜其為師。

原來連Charlotte Perriand這些在西方已經成名的設計大師竟然都對日本傳統的民藝感到濃厚興趣，使得柳宗理對父親重新思考，慢慢生起敬意來。在他更深一層學習Le Corbusier的理念時，了解到設計不在乎外形，而是一種精神，只要本著為日本人而做的設計，就能傳承到日本傳統，作品帶有日本的民族色彩，終於打從蝴蝶椅之後，成功把日本設計帶上世界舞台。