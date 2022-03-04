俄羅斯小麥、天然氣世界第一　普京富可敵國？巨量金礦石油未開發

俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭，絕不只是兩國之爭，當中的影響甚至牽動世界。美國和歐洲已經發動了「金融核彈」，暫時已將部分俄羅斯銀行逐出SWIFT（環球銀行金融電信協會），但由於俄羅斯也是一個經濟大國，國內生產總值長年列入世界頭十位，所以所謂的「金融核彈」對全球經濟而言可能是殺敵一千自損八百的做法。

圖片來源：Getty Images

普京富可敵國？

俄羅斯是一個強大的經濟體，原來就連總統普京也可能富可敵國，更有傳其秘密的身家曾經超越世界首富。對於普京身家的公開資料，要回看上一次總統選舉時普京參選而申報的數字。俄羅斯總統年薪約為11萬美元，他所申報的身家也不多於100萬美元，似乎符合了其薪金。不過，一直以來包括一些政敵，都有聲稱普京的身家可能高達2,000億美元。一些證據包括來自前俄羅斯基金經理，指出普京的財富來自俄羅斯一些公司的股份，他還可能擁有9座宮殿、20棟別墅、無數名錶、遊艇、多達58架飛機等，而他的女婿也有能力購入數十億美元的股票。而且這些消息來自好幾年前，當時Elon Musk還未擁有3,000億美元，如果普京真的擁有2,000億美元身家的話，足以問鼎世界首富了。

圖片來源：Getty Images

世界上第二大的軍火出口國

俄羅斯位列「金磚五國」，繼承很多遺留自蘇聯時代的產業科技包括鋼鐵、造船、石化工業、航空工業、核能工業、汽車製造以及軍火等。當中國防工業更是僅次於美國，是世界上第二大的軍火出口國，在2016年出口總額已經達到64.32億美元。雖然說繼承了前蘇聯的產業，但普京上台之後更是大力推動，甚至將出售石油的價值投入軍事研發當中。俄羅斯主要的客戶為第三世界國家，包括敘利亞、伊朗、委內瑞拉、埃及以及東南亞等。俄羅斯最著名的產物為迫擊砲，因為迫擊砲操作簡易、零件不易損壞甚至不用維護，而且有強大火力，這一套「迫擊砲哲學」非常切合第三世界國家的需求。

圖片來源：Getty Images

世界第一的小麥出口國

另一方面，俄羅斯地大物博，自然資源以及農產品成為了該國的重要經濟支柱。原來俄羅斯有近半面積為森林，所以龐大的林業應運而生，年產值達到350億美元，比起出口軍火有過之而無不及。另外，早前已有分析指出俄烏一旦發生戰爭，甚至會影響世界的糧食供給。因為俄羅斯有著世界第四大的耕地面積，當中以種植小麥為主，在2016年，俄羅斯出口小麥達到2,500萬噸，成為了世界第一的小麥出口國，而玉米產量也達到小麥的一半。至於烏克蘭也是世界第三大小麥出口國，歷史上稱之為「歐洲糧倉」，兩國加起來佔上了全球逾四分之一小麥出口。

圖片來源：Unsplash

未被勘明巨量礦產

在地圖上輕易就可以發現俄羅斯龐大的面積，但當中竟有多達75％的面積為西伯利亞，那裡由於天氣嚴寒而人跡罕至。但其實擁有著大量未開發的資源，包括礦產。俄羅斯的鐵礦佔世界32%儲量，錫佔世界27%儲量，銅礦估計有1億噸，還有高達一萬噸的金礦未被開發和勘探。

圖片來源：Unsplash

世界第一的天然氣存量

最後，不得不提俄羅斯所蘊含的能源。早在十年前能源出口已達到全國經濟出口的三分之二，每年約達2,000億美元，比起一開始所說的軍火和農林業加起來還要多。當中佔比最多的是天然氣，估計有44.38兆立方公尺存量，佔全世界總存量的23.7％，已然是世界第一。至於石油方面估計有742億桶，也佔世界第七。能源開採是該國最重要的經濟支柱，一個很大的優勢在於俄羅斯擁有北冰洋綿長海岸線，可以開發北極資源，但與西伯利亞的狀況同理，也是因為寒冷環境而產生運輸問題，所以俄羅斯的能源和礦產一樣都有很多未被開發、未探明的資源。