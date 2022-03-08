設計｜蘋果教主喬布斯也入手　「功能主義之父」經典設計椅子LC2

於2010年的Apple發布會上，本來焦點應該會是iPad的產品發布，可是不少人的目光轉向了這位蘋果教主腳上的New Balance 992，其實這一幕還有一個隱藏的亮點就是他坐上的《LC2》梳化。據說，教主本人都擁有這張梳化，而且據他的妻子透露，他們二人花了8年時間去討論梳化的功能應該是甚麼，最後才下決定入手這張梳化。雖然這都是流傳出來的逸事，但的確在之前的Apple發布會上很少見到教主會坐下，有時甚至就這樣坐在地上，梳化首次出現在發布會上才應該是驚人的彩蛋。

圖片來源：Getty Images

上回與大家介紹過日本一位世界級的設計師柳宗理的設計理念以及標誌性的作品蝴蝶椅。原來柳宗理除了受到父親的啟發，也深深被「功能主義之父」法國建築師Le Corbusier所影響，並跟隨過Le Corbusier的工作夥伴——法國女建築師Charlotte Perriand學習過。今回就繼續來看看Le Corbusier與Charlotte Perriand共同設計震撼世界的「Grand Confort」系列椅子，其中一張就是教主坐下的《LC2》。

《LC2》（圖片來源：MoMA）

被教主看得上眼的，當然不是等閒之作。這張《LC2》早在1928年面世，距今差不多100年，與很多Designer Chair一樣，今天來看說不上驚人的工藝技術，但在100年前可是驚世之作。正如《LC2》外露了金屬框架是現代化的表現，在當時還是崇尚古典裝飾美學的年代可謂是超脫的想法。試想想在當時只有在工業上才會用到的鋼管，卻變成家具並出現在家裡，是非常的前衛。

Le Corbusier是法國建築師、室內設計師、雕塑家、畫家，20世紀最重要的建築師之一，出生於瑞士，為紀念其成就於10元瑞士法郎紙幣上用上了他的頭像（圖片來源：Wiki）

這個系列名為「Grand Confort」，是Le Corbusier與其堂弟Pierre Jeanneret以及Charlotte Perriand共同設計的，因為其簡約又富有現代感為人所津津樂道，更加是現代主義的抬頭之作。Le Corbusier雖然多才多藝，但主要涉獵的都是建築設計，在那時設計建築很多時會顧及室內設計，甚至自己設計家具，後來柳宗理亦是因為對家具、生活化的物件感到興趣，但卻找不到相關的學科，所以也學習了建築設計。而Le Corbusier因為找不到符合自己建築設計理念的家具，所以決定要自己設計。

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Le Corbusier說過「A house is a machine for livin」這句名言（意指房子是生活的機器），所以推崇大規模生產房子，對於生產方法亦要工業化、模組化。應用在家具設計上，Le Corbusier有一套符合人體工學的規則，所以出自他之手的作品，往往都具有一個合理的尺寸，不會過大過小，是一種恰到好處的哲學。但別以為這樣生產的作品會毫無溫度，恰好相反，他認為家具是房子的齒輪，適合的齒輪、零件才會令機器運作得好，透過最合理最符合人體的規劃反而能夠令人內心舒服。

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剛才說過，在二、三十年代還是崇尚古典裝飾美學，但對Le Corbusier而言這是不需要的，新的美學應該建基於忠實地呈現物件的結構美，著重物料本身。所以「Grand Confort」系列可以見到其金屬框架，梳化分成四個組件（椅背、座墊和兩側），這在當時而言是前所未見的，而且符合工業化、量產的原則，於清潔、更換方面也能夠輕鬆顧及。

系列作品如《LC1》、《LC2》、《LC4》等今天已成經典，當中以《LC2》最能展現Le Corbusier的哲學，也被MoMA收藏起來，作品影響了後世的梳化設計發展，不過「Grand Confort」系列只有意大利家具廠商Cassina獲得獨家授權生產。雖然Le Corbusier定下了最重要的設計原則，不過Charlotte Perriand的參與亦對於作品面世有舉足輕重的作用，對於這位女建築設計大師，我們下回再來了解。