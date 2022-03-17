瑞典最奢華床褥夥拍著名豪宅設計師操刀　索價40萬美元可以用50年

明天3月18日是世界睡眠日，旨在喚醒人們對睡眠的重視以及睡眠對健康的影響。對於城市人而言睡眠是奢侈的，睡眠時間往往被其他工作或活動取代，但如果能夠睡在以下介紹的這張「床王」之上，相信大家都會相當珍惜和享受睡眠的時光。

圖片來源：Hästens

Hästens是一家瑞典豪華床褥及床上用品製造商，成立於1852年，在100年之後的1952年因為其出色的工藝而被瑞典皇家認可為御用供應商。當中最為奢華的作品，就有與加拿大著名室內設計、豪宅及家具設計師Ferris Rafauli攜手推出的「Grand Vividus」，經過了7年時間研究和設計，索價400,000美元，而且每年只生產80張，有興趣入手的朋友還要加入等候名單。

Grand Vividus的奢華之處在於其頂級的用料和品質，歷史中品牌還生產過馬具，所以除了羊毛、棉、亞麻也用上馬毛，當中可以見到有著不少金黃銅細節、用上馬鞍上的帶扣和飾釘，以及飾以馬徽標和馬鞍把手，傳承自其瑞典皇家宮廷馬鞍製造商的血統。

圖片來源：Hästens

Grand Vividus暫時是品牌最高等級的傑作，製造每一張床褥都需要600小時以上，世界上還只有8位工匠有資格製作，製作過程及地點一切保密。床褥主要以100%透氣棉製成，採用由Ferris Rafauli設計的獨特梭織面料手工裝飾，飾以「Grand Vividus」及「Life Well Lived」手工刺繡以及品牌於1917年創作的標誌性馬匹標誌。

圖片來源：Hästens

此外，床褥也採用了高品質的歐洲皮革，並採用Ferris Rafauli選擇的四種獨特顏色上染，可以說得上能夠配合到大多數室內設計配色方案，皮革以最精確的方式切割，所有邊緣都經過拋光獲得光滑的效果，觸感極佳。

圖片來源：Hästens

睡眠時間是人體修復機能的黃金時段，所以除了舒適之外亦要顧及健康。雖說品牌具有宮廷馬鞍製造商的歷史，但其實馬毛的應用也有著功能性上的深意。羊毛可以保暖，而棉花可以吸濕，所吸收的水分就由馬毛排走。

床褥配上獨立袋裝彈簧，可以適應不同人體的形態與重量，底座以瑞典松木製成，加上「足料」的羊毛、馬毛、棉等，一張標準尺寸的Grand Vividus已經重達530公斤，能夠完全做到支撐身體放鬆脊椎的效果，而且也能因應需要而選擇四種不同的硬度。品質之佳，Grand Vividus可以用上50年，即是每天付上大約22美元，就可以換來最奢華的睡眠大家願意嗎？