21世紀最貴椅子2,500萬成交　完美曲線譽為「十大值得珍藏椅子」

早前介紹過一張天價的椅子，出自愛爾蘭著名建築及設計師Eileen Gray之手的「Fauteuil aux Dragons」於1919年面世，於2009年以2,195萬歐元之驚人成交價落槌，算得上為最貴的椅子。直到於1988年又有另一張天價名椅誕生，就是澳洲著名設計師Marc Newson所設計的Lockheed Lounge。

Lockheed Lounge（圖片來源：marc-newson.com）

Marc Newson是當代指標性的設計師，曾被《TIME》選為全球100大影響力人物，由於他的作品能夠將生物形態化為流線設計，並無多餘的線條，別具未來感，所以又被譽為「為世界製造曲線的人」。

Lockheed Lounge的未來感和科技感，是來自Marc Newson對設計的渴望和需求，他曾說過他想要的東西在這世界都找不到了，所以決家要從太空找回來。話雖如此，但這張椅子其實又在18世紀的馬車座椅中流線型的金屬取得靈感，椅子上下都是曲線，驚人的是整張椅子雖然看得出拼貼的風格，卻連多細小的裂縫都沒有。而且還是以手工去拼貼表面的鋁片，製作期需時6個月。

圖片來源：marc-newson.com

圖片來源：marc-newson.com

最初推出時，Marc Newson還未成名，作品被當時紐約一位酒店老闆以1,500美元買下並放在酒店大堂。後來作品竟然拍出了天價，椅子馬上被收起來收藏了。流動性的設計展現出生命力，令人對科技和未來作出遐想，但亦帶有一種舒適怡人的貼合感覺。作品曾於倫敦佳士得以96萬8,000美元成交，於2015年再以2,434,500英鎊成交創下新紀錄，亦創下在世設計師最高價的家具紀錄，被譽為「十大值得珍藏的椅子」。