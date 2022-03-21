日本機械山羊可載人運貨　川崎重工傳奇歷史　原來港鐵也有其出品

【日本設計】機械人可以說得上為男人的浪漫，而機械人大國日本總不會令人失望，早前在東京舉行的「國際機器人展」（International Robot Exhibition／iREX），日本的川崎重工業（Kawasaki）發布了一款可騎乘機器「RHP Bex」，以高地山羊為靈感，除了可以用四肢自由移動之外亦可以載物，創意十足其實也具有實用性，Kawasaki這家數一數二的重工業集團再次為大家帶來驚喜的小點子。

「RHP Bex」（圖片來源：https://youtu.be/y4X49M509fc）

「RHP Bex」載人展示（圖片來源：https://youtu.be/y4X49M509fc）

可能不少人接觸川崎這個名字都是從機車而來，甚至有代表性到令人覺得它就是一家機車製造商。不過它實際上是一家有著百多年歷史的重工業集團，亦是僅次於三菱重工的日本重要軍工企業，雖然近年對於軍工的生產只屬企業的一小部分，但它依然是日本自衛隊飛機和潛艇的主要製造商，而且在戰前已經著手打造戰艦和航空母艦，至今業務範圍非常廣泛，涵蓋航空、太空、鐵路車輛、機車、船舶、機械等，近年更展開了名為「Kaleido」的機械人企劃，是次的RHP Bex就是其中之一。

川崎近畿川崎列車（圖片來源：Wiki）

川崎的前身是成立於1878年的川崎築地造船所，於1906年為日本製造了首架國產潛艇，並在同年生產了首輛國產蒸汽機車，自此之後開始生產鐵路車輛，除了日本的新幹線之外也有向外輸出產品，香港曾經有過川崎的出品，就是於2001年投入東鐵綫的近畿川崎列車「SP1900」、別名為「千九」以及「世紀列車」，最後於去年停用。

「RHP Bex」載貨展示（圖片來源：https://youtu.be/y4X49M509fc）

「RHP Bex」高速移動形態（圖片來源：https://youtu.be/y4X49M509fc）

說回是次的機器山羊，設計目的是可以應付多種地形的的移動工具，並且可以載人和載貨重達160公斤，之後會進一步改進設計並加入模組化配件，例如在底部改成輪子來進行高速移動，針對遠端工場的巡視工作而設，又或者將之改造為有上肢的人形形態，可以投入工業、農業的生產之上，如果要兼顧移動與工作，最後會否改造成人馬的形態？相信川崎會繼續為機械迷帶來驚喜。