《安格爾的小提琴》5月拍賣估價達700萬美元　望打破最貴攝影紀錄

【拍賣】藝術品是一種主流的投資品，不限形式由傳統的繪畫以至NFT藝術品都具有投資價值，至於攝影作品亦能夠拍出天價，佳士得拍賣會即將在5月舉行一場拍賣，拍品是超現實主義藝術家Man Ray的攝影作品《Le Violon d'Ingres》（安格爾的小提琴），光是估價最高就達到700萬美元。

《Le Violon d'Ingres》曾於2013年在英國國家肖像館展出（圖片來源：Getty Images）

這幅作品充滿玩味，攝自1924年，名字「Le Violon d'Ingres」除了字面上解作「安格爾的小提琴」，其實也是法文中的一個諺語「嗜好」。著名法國新古典主義畫家Jean-Auguste-Dominique Ingres在不繪畫的空餘時間會拉小提琴作為消遣，Man Ray非常欣賞Ingres的作品，也從他的作品《The Valpinçon Bather》——繪畫一名裸體浴女背對觀者的情景作靈感而創作出這幅攝影。

安格爾（Jean-Auguste-Dominique Ingres）《The Valpinçon Bather》（圖片來源：Wikimedia Commons）

攝影中的女性是Ingres的模特兒兼情人Kiki de Montparnasse，攝影與Ingres的畫作形態相似，並且在照片上畫上兩個小提琴的 f 形音孔重新拍攝創造這幅作品。作品充滿幽默感與玩味，把模特兒的身軀化作樂器，標題亦暗示了她是Ingres的模特兒兼情人這個身份。模特兒身體的扭曲和變形亦表現出一種超現實主義的概念。

《Phantom》© Peter Lik

《Rhein II》（圖片來源：Matthew Marks Gallery，© Andreas Gursky）

若果這幅作品於5月能夠以最高估價700萬美元或以上成交的話，就會成為世界上最貴的攝影作品。在此之前的榜首落在2014年以650萬美元成交的《Phantom》，出自澳洲攝影師Peter Lik之手，這幅作品一反攝影師的色彩風格地以黑白呈現出美國羚羊峽谷的壯麗與幽秘。至於《Phantom》所打破的舊紀錄就來自2011年一幅名為《Rhein II》的作品，430萬美元的價值一度撼動攝影界，其德國攝影師Andreas Gursky出產不少天價攝影作品，這幅在構圖上由草地、萊茵河、以至天空都是近乎完美地呈水平平行，帶有一種不可思議的感覺。