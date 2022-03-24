【設計】盤點最具代表性Designer Chair　有一張是品味辦公室必備

【Designer Chair】無論是家中還是辦公室，配搭Designer Chair總不會錯，能夠提升室內環境格調，令用家身心靈都滿足。以下介紹的數張Designer Chair很多都來自上世紀，追求現代設計的簡約美，但這一份簡單卻不容易營造，皆是來自設計師深厚的功力才可以化繁為簡，精煉出震撼人心的傳世之作。

品味辦公室的象徵Eames Lounge Chair

著名家具家品企業Herman Miller相信大家一定認識，這家公司向來與眾多設計師和藝術家合作，當中知名度最高的就莫過於Charles and Ray Eames於1956年的經典設計「Eames Lounge Chair」。源自二戰結束之後資源非常匱乏，所以美國的Eames夫婦研究了很多不同的新物料，例如塑料和膠合木板。只不過膠合木板其實很硬難以加工，他們花最多心力去處理的就是膠合夾板的成形技巧，以貼合身體曲線。在1946年成功之後再與皮革結合製作梳化椅，成為有品味的辦公室都一定必備的Eames Lounge Chair。

Eames Lounge Chair（圖片來源：Herman Miller）

20世紀最優雅的椅子Barcelona Chair

Barcelona Chair是由德國現代主義建築大師Mies van der Rohe操刀的作品，但為何叫做「巴塞隆拿」呢？故事就要說到1929年在西班牙巴塞隆拿舉辦的世界博覽會，這位大師代表德國建造德國館，整個場館是貫徹了大師擅長的包浩斯主義，而且還設計了與場館相配合的椅子，正是今天見到的Barcelona Chair。當中所用到的設計理念就是Form follows function，即是以功能性為本，不會因為潮流而設計出一些以後沒有用的東西。這個「Form」的而且確地流傳到今天，當中傳頒最廣的是X型不銹鋼架的設計，從椅背延伸到椅腳的鋼架經過精密的計算，既有完美的交叉曲線，又能穩固如建築。因為它的流暢與簡約，被譽為「20世紀最優雅的椅子」。

Barcelona Chair（圖片來源：Knoll）

包浩斯設計完美示範：鋼管家具始祖Wassily Chair

Marcel Breuer這位來自匈牙利的建築師卻因為熱愛踏單車，而從單車中的金屬管找到新世代椅子設計的靈感，他取自單車的鋼管和流線型設計用來製作出椅子的框架，再以帆布製作出椅背、椅墊等部分，只採用恰到好處的金屬或帆布就完成一張椅子，用料非常經濟實惠，也體現出當時包浩斯設計中Less is more的精神。

Wassily Chair（圖片來源：Knoll）

由於帆布可以剛好遮蓋到鋼管，用家坐上去時有一定的拉扯性可以營造出坐上梳化的感覺，而且有著微妙的漂浮感。因為結構簡單而方便大量製造，所以一舉打開了鋼管家具的風潮，至今仍深深地影響著家具的設計。不過當年的經濟實惠之選在今天亦別具價值，大家可以在著名家具老牌Knoll中選購得到，今天的設計將帆布換成皮革，定價由3,000美元起。

+ 2

萬人追捧三腳圓木椅引來時尚品牌聯乘

這張平平無奇卻很有熟悉感的三腳圓木椅，原來是對設計界影響深遠的大師之作。譽為「北歐設計之父」的建築師Alvar Aalto生於芬蘭，他能夠將建築的技術、藝術的觸覺、以人為本的功能性與美學合而為一，而且他的建築還是家具都堅持要以自然為本，正好體現在這張「Stool 60」渾然天成的樣子。

圖片來源：COMME des GARÇONS

「Stool 60」這張圓木椅看似簡單卻也花了數年的時間來研發，最後於1933年終於研發出驚艷不少設計師的曲木技術，利用蒸氣加熱來彎曲木材，成為了極具標誌性的「L-leg」設計，也取得了專利，後來亦相繼推出「Y-leg」以及「X-leg」設計，當然以今天的技術大家會覺得相對普遍，但對當時而言是一項極具開創性的工藝，也啟發了不少後世的著名設計師，例如Charles & Ray Eames經典的「Plywood」系列。「Stool 60」簡約得猶如一張畫布，能夠包容不同的個性，所以一直以來吸引到不少著名品牌推出聯乘之作，包括Supreme、COMME des GARÇONS、UNDERCOVER等。

海陸最強「Navy 1006」百年耐用

於1940年成立的Emeco原本專門以廢棄鋁材來生產家具，而其主要客戶就是美國政府，直到收到一張來自美國海軍驚為天人的訂單：研發一張能夠承受魚雷轟炸後安然無恙的椅子，以提供到潛艇及軍艦使用，改變了Emeco的歷史。由於在艦隊上使用，所以耐用性包括耐鹹水、腐蝕，堅固程度要防摔防撞（還要防炸），還要兼顧輕量化以及防火，以生產鋁製家具起家的Emeco卻達到這嚴格要求，利用曲線和角度的設計將廢棄鋁材提升至比鋼鐵還堅硬三倍的程度，外觀還有引人入勝的流暢線條，重量只有3公斤，成為美國工業設計的代表之一。後來這經典軍事風的設計還成功轉型，打入高級酒店和餐廳成為時尚椅，並列入現代藝術博物館（MoMA）的永久館藏。