涉足最廣星級設計師Marc Newson　椅子打開設計大門列入現代經典

【星級設計師】早前與大家介紹過來自澳洲的著名設計師Marc Newson，所設計的Lockheed Lounge於2015年以2,434,500英鎊成交，創下了在世設計師最高價的家具紀錄。Marc Newson是當代指標性的設計師，曾被《TIME》選為全球100大影響力人物，他向來多產，所涉足的設計範疇亦相當廣泛，小至手錶、器皿、玩具，以至是遊艇、飛機，而且很多都是聞名於世的代表作並被博物館收藏，不過開啟他設計大門的，始終都是對於椅子的著迷。

Lockheed Lounge（圖片來源：marc-newson.com）

Marc Newson於1963年出生，在大學時期修讀珠寶與雕刻藝術，他參考了18世紀的馬車座椅而設計出剛才提及過的Lockheed Lounge並從此一炮而紅，當年只有23歲。及後他到過東京工作，最後於巴黎定居並將設計工作室紮根於此。自從Lockheed Lounge開始，他便將生物形態化為流線設計，被譽為「為世界製造曲線的人」，表現一種「生物形態主義」（Biomorphism）。他的設計並無多餘的線條，別具未來感，其實亦關係到他出生的年代正值人類登月的時代，深受當時的流行文化及潮流氛圍影響。

涉足多方面的範疇，Marc Newson非常著重並擅長不同材質的使用，例如另一件代表作「Embryo Chair」（胚胎椅），定義了他別具有辨識度的風格，當時採用了最為前瞻的技術，在內部鋼框架上使用注塑成型的聚氨酯泡沫而製成，表面覆蓋色彩鮮豔的橡膠，是打造潛水服的物料，這份突破性足以令這件作品列入「人類百年生活史上100件經典」。

Felt Chair（圖片來源：marc-newson.com）

另一件不得不提的出色作品又有與意大利品牌Cappellini合作推出的「Felt Chair」。其靈感是來自早年旅居日本時受到當地的傳統摺紙工藝影響，另一方面亦參考了他喜歡的德國藝術家Joseph Beuys的毛氈雕塑（Felt）創作理念，呈現彎曲毛氈的形態，也因此而得名。原來Joseph Beuys的創作理念是來自他自身在二戰中的經歷，他當時在擔任飛行員時遭遇飛機墜毀，被人救起後被毛毯和動物油脂包裹住身體得以保暖，所以他的作品大多都以毛毯和油脂來創作。

Marc Newson設計出「Felt Chair」之後在1993年，與Cappellini合作推出了玻璃纖維版本，搖身一變成為富有未來感的作品，其實這份未來科技感往往會令人感到冰冷，但由於採用了毛氈塑形以致椅子本身帶有柔軟感，達到一種巧妙的反差，既有奪目外觀又帶有舒適感。而且這設計只由鋁底座和玻璃纖維製成，非常容易就可以量產符合現代工業設計理念。