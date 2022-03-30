奧斯卡掌摑事件被製成玩具　Will Smith道歉全因一位傳奇影帝勸導

【Will Smith】近日熱話非第94屆奧斯卡獎中Will Smith掌摑Chris Rock莫屬，這一幕相信會成為奧斯卡獎史上令人難以忘懷的一刻，旋即就有藝術家將之變成玩具並放上eBay拍賣。

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Chris Rock棟篤笑大賣

雖然這單掌摑事件看似是一件令人尷尬的事，但亦不全然是一件悲劇。首先Will Smith因為Chris Rock對其妻子的脫髮問題開玩笑而盛怒做到不恰當的行為，但亦令人對此護妻行為大感窩心，加分不少。此外，Chris Rock亦沒有因為發生在自己身上的突發事件而打亂陣腳，反而以專業姿態繼續主持下去也令人欽佩，甚至其巡迴棟篤笑門票也因此大賣馬上就完售而出現黃牛飛炒賣情況，不知道他會否在棟篤笑上重提此事？

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Will Smith發文致歉

Will Smith在當天就憑著電影《王者理查》而獲得其演出人生的首個奧斯卡影帝獎項，他其後在Instagram帖文t向Chris Rock致歉，並指出任何形式的暴力都是不應該的，他也覺得自己在奧斯卡頒獎典禮上做出此行為是不可原諒的。

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傳奇影帝勸導

此外，據聞引導Will Smith道歉的竟是另一位影帝Denzel Hayes Washington Jr.（丹素華盛頓），在Will Smith得到影帝寶座上台領獎時，他透露丹素與他說過一席話：「在人生最高的神聖時刻，要小心那是魔鬼來找你的時候。」在此之前，就有人見到Will Smith掌摑完Chris Rock之後進入的廣告時間中，丹素走到他身邊安慰他並勸導了他一番。

丹素華盛頓除了是男演員也是電影導演和監製，讓他獲得影帝的是2001年的電影《Training Day／邊緣特訓》，剛好是20屆之前的奧斯卡獎。於2020年，他又獲得《The New York Times》所評選的「21世紀至今最偉大演員」第一名。

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至於文首提及的玩具，是由美國藝術家Zach Pollard所創作的，剛剛就在奧斯卡獎完結之後一天就推出，令網友笑言玩具的顏料都未乾透。這件作品名為「Everybody Hates Chris」，其實是來自改編自Chris Rock少年前期的故事、於2005年上映的喜劇中所出現的標語，Zach Pollard向來喜以網上Meme和爆紅時事來進行創作。