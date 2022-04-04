NFT衝出宇宙　Jeff Koons雕塑將成首個登月藝術品︱普普藝術

以浮誇「動物氣球」雕塑聞名的「當代普普藝術之王」昆斯（Jeff Koons），於3月29日宣布踩入NFT藝術市場，推出他首個NFT 雕塑系列。這次NFT以「Moon Phases」命名，其對應雕塑更破格成為首個登陸月球並永久保存在那兒的藝術品。

Jeff Koons, Balloon Dog (Blue), 2021(JEFF KOONS STUDIO)

帶有相應NFT的「Moon Phases」雕塑將於今年7月從肯尼迪航天中心發射後降落在月球表面。這次項目是由總部設在休斯頓，並長期與美國NASA合作的私人航空航天公司 Intuitive Machines 策劃，由其派送機械人登月漫遊，並完成一系列全自動任務。

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昆斯最出名的是他用金屬制作高仿真氣球動物雕塑，據Intuitive Machines披露這次昆斯的新雕塑將被包在一個四面都是6英寸、透明和有熱塗層的立方體中，其他設計詳情則有待公布；而「Moon Phases」的NFT，則會在 Pace Gallery 的 NFT 平台 Pace Verso發布。代表昆斯的佩斯畫廊表示，這些微小的雕塑將會是第一個到達月球表面的藝術品，並獲授權成為登月遺址。

昆斯《小狗》（Puppy）（Wikimedia Commons）

昆斯被視為「新普普藝術」潮流代表，1986年他憑雕塑作品《兔》（Rabbit）以9,110萬美元（折合約7.1億港元）成交，刷新在世藝術家的最高價作品紀錄，及後他再於2013年憑另

以浮誇「動物氣球」雕塑聞名的「當代普普藝術之王」昆斯（Jeff Koons）。(資料圖片)

一雕塑作品橙色的《氣球狗》（Balloon Dog）再次打破上述紀錄，該紀錄要到五年之後才被David Hockney畫作《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》打破。

有評論表示「普普藝術」主張藝術品易於量產化、傳播和讓公眾理解，昆斯更是讓藝術品和收藏品之間界限模糊的先驅，這些特點正是當下NFT賣點，這讓昆斯踩入NFT市場更顯得是意料中事。

新聞來源：Artnews