四月生日石｜第一顆鑽石出自印度　「克拉」本來是豆子的重量單位

如果女伴是4月生日，男士們最好送甚麼禮物？可能是作為4月生日石的鑽石吧。一直以來分別與大家一起了解過不同月份的生日石，有些人所共知，有些稀奇古怪，然而鑽石始終還是寶石界的王者。

鑽石是60周年和75受年結婚紀念日寶石（圖片來源：Unsplash）

鑽石的莫氏硬度為10，是世界上最硬的寶石，要切割鑽石也要用鑽石，而且其實大部分出產的鑽石是用作工業用途的。鑽石的英文Diamond來源自希臘語的「Adamas」，意思是「無法征服」、「不可戰勝的」、「牢不可破的」，符合它的硬度特性。4月出生的朋友們很幸運地可以將象徵純淨和力量的鑽石作為自己的出生石，鑽石亦是60周年和75周年結婚紀念日寶石。

鑽石的英文Diamond來源自希臘語的「Adamas」，意思是「無法征服」、「不可戰勝的」、「牢不可破的」（圖片來源：Unsplash）

鑽石很早之前在希臘已經象徵著愛情，因為希臘人相信鑽石璀璨的光芒就是愛的火焰，成為了永恆之愛的象徵。世界上發現到最古老的鑽石名為「印度之水滴」，重達90.38克拉，被發現的時間是12世紀英國國王獅心王理查在第三次十字軍東征時，之後又被16世紀的法國國王享利二世所擁有，並將它送給他的情人，此事是在她的畫像中發現的。

第一顆鑽石有說法是出現在3,000多年前的印度，而當時印度有一種角豆樹，每粒豆的重量剛好是0.2克，於是就用來當作鑽石的重量單位。（圖片來源：Unsplash）

然而在另一方面，根據鑽石的重量單位克拉的由來，又好像在指出第一顆鑽石其實是出現在3,000多年前的印度，而當時印度有一種角豆樹，每粒豆的重量剛好是0.2克，於是就用來當作鑽石的重量單位。古時印度人會在河流中採集鑽石，在公元前4世紀已經是一種有價值的交易品，直到中世紀一些商隊將這些印度鑽石帶到歐洲，自此就成為歐洲上流人士最愛的配飾。直到1477年，一位奧地利大公向勃艮地公主求婚，用了一顆鑽石戒指來訂婚，成為了世界上第一顆求婚鑽石戒指。

有人認為鑽石具有神秘力量，具有療愈功效（圖片來源：Unsplash）

結果在鑽石的歷史長河中，輾轉間不斷成為愛情的代表物，在這一份浪漫的背後，亦有人認為鑽石具有神秘力量，具有療愈功效、可以解毒甚至預防瘟疫，為配戴者帶來長壽、力量、美貌和幸福。