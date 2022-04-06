丹麥國寶級設計師Wegner三張震撼世界椅子　愈坐愈舒服的神奇工藝

過去與大家分享過不少Designer Chair，當中有很多都來自上世紀的北歐，因為北歐設計著重以人為本，簡約又重視功能性，甚至還考慮到環保。就如今回介紹的丹麥著名建築師和家具設計師Hans J. Wegner，看看他如何創造出眾多影響世界的椅子。

Hans J. Wegner（圖片來源：Carl Hansen & Son）

Hans J. Wegner生於1914年，他最初在1931年獲得木匠的教育文憑，並在丹麥藝術工藝學校研習，他曾在這家學院擔任教師，亦操刀過一些建築項目，但說到最具代表性的，還是1940年代之後設計的椅子，其設計生涯進行過千個項目，當中椅子設計佔了一半。Wegner的設計符合環保理念，原來是因為他活躍於二戰前後的年代，當時因為戰爭所以各方面的資源都相當貧乏，用料不能浪費，需要認真對待每一件原材料，也因為這樣，他的設計從來都沒有多餘的部分，物料的運用也往往恰到好處。

說到Wegner最為經典的椅子，就要數1932年受到中國明代官椅而啟發出來的「Y-Chair」，又名「Wishbone Chair」，名字來源於椅背有著優美的Y字，後來於1949年與百年家具製造商Carl Hansen & Son合作推出了單椅，剛才說過由於正值戰時，所以木材是相當短缺的，Wegner的巧思之下轉而使用天然紙纖來製造椅座，當中涉及過百個工序手工編織而成，卻因此而帶來極致的舒適度，甚至愈坐得久就愈是適合使用者。

The Round Chair（圖片來源：MoMA）

將Wegner的地位奠定，完美演繹出那份毫不浪費的精神，就有「The Round Chair」這張登上電視吸盡目光的「最美的椅子」。於1960年，美國首次將總統辯論搬上電視螢幕，而當時總統候選人的甘迺迪與尼克遜坐著的正是The Round Chair。由於The Round Chair有著有機而優美的曲線，在設計上沒有絲毫不必要的細節，造型流暢，被冠上「The Chair」美名，在1990年丹麥甚至為The Chair推出特別版郵票，可見得這張椅子有夠國寶級，也是MoMA的收藏之一。

「Papa Bear」泰迪熊椅曾於蘇富比進行拍賣，成交價為10,080美元。（圖片來源：蘇富比）

後來，Wegner又參考英國翼背椅而設計出另一張截然不同的「Papa Bear」泰迪熊椅。這張椅子與Y-Chair及The Round Chair的所走的設計風格有點不同，令人驚喜的是坐上去之後猶如被熊爸爸「熊抱」著般一樣舒服窩心。Papa Bear的椅背愈往上愈大，兩側更展開達到完全包覆的狀態。

據說這張手工打造的椅子製作時間需要兩個星期以上，鋪墊採用了天然的傳統物料包括棉花、棕梠葉、亞麻纖維和馬毛，各自因應所需要的承托力用在不同的位置，例如亞麻纖維用來奠定基底塑形，堅挺的棕梠葉在座椅邊緣當填充物料，最後用棉花填充令觸感變得柔軟而外觀更為平坦，最後合而為一塑造出最適當的形狀，達到愈坐愈舒服的效果。