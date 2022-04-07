天價Pokémon卡｜網紅Logan Paul破世界紀錄　500萬美元兩年升20倍

說到近年升值潛力高的投資品，大家馬上會想到甚麼？NFT藝術品、威士忌、還是名錶？當然這些都具有矚目的升值能力，但也不得忽略Pokémon卡，其價值高處未算高，剛剛就打破了一項健力士世界紀錄。

Congratulations to @LoganPaul on achieving his first Guinness World Records title!



His PSA 10 Pikachu Illustrator is the most expensive Pokémon card sold in a private auction - $5,275,000



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來自美國的網紅、前國家冠軍摔角手Logan Paul出名對Pokémon有著過人的熱忱，在剛過去的第38屆《摔角狂熱》（WrestleMania 38）賽事中，他將一張愛卡戴上，原來是與一位意大利著名卡牌收藏家以400萬美元再加上一張價值127.5美元的「Pikachu Illustrator」卡牌交換得來的，換言之總價值達到527.5美元，馬上就打破了最具價值Pokémon卡牌的健力士世界紀錄。

圖片來源：twitter.com/LoganPaul

其實他用來交換的與換來的是同一張卡，不過兩者的鑑定級別有所不同，換來的是獲著名卡牌及紀念品鑑定機構PSA所鑑定的第10級最高級別，比本來擁有的高上一級。Logan Paul向來對Pokémon卡有過人的著迷，就在今年初就直播以350萬美元之天價入手6盒第一版Pokémon基本卡組，可惜的是最後發現是假卡。

這批卡牌是網拍得來的，不過尚未開封就有專家級的眼利網民發現商品代碼並不對應，而且賣家也是來自一個新帳戶已經相當可疑，最初Logan Paul因為信任「Baseball Card Exchange」這家運動卡牌鑑定機構而入手，可惜這家機構本身也非鑑定Pokémon卡的專家，開箱之後才發現入面的是已被掉包的「G.I. Joe」卡牌。

the only known one in the world pic.twitter.com/UZEAavgD8e — Logan Paul (@LoganPaul) December 20, 2021

Pokémon卡牌非常具有升值潛力，本來第一版已經算得上為珍稀之作，於去年就有一張第一版「噴火龍」以36萬美元成交，打破了當時的紀錄。直到今年在Goldin Auctions拍賣場就上拍了一張「Pikachu Illustrator」（ポケモンイラストレーター），最後還以高達90萬之天價成交，又再破紀錄，不過Logan Paul現已成功將「Pikachu Illustrator」的身價躍上500萬美元之高，風頭一時無兩。

「Pikachu Illustrator」（圖片來源：Goldin Auctions）

「Pikachu Illustrator」顧名思義是插畫家的意思，原來是日本漫畫雜誌Coro Coro Comic於1998年所舉行的一個兒童插圖比賽中特別推出的獎品，所以在當年除了贏出比賽就沒有方法可以入手。畫中的比卡超握著畫筆，卡牌上面標示著「ILLUSTRATOR」，卡牌底部右下角亦印有獨有的畫筆標誌。同款的卡牌已知官方只製作了39張，而專家相信在市面上存在的不多於10張，可以說得上是最稀有的Pokémon卡之一。於2020年曾以2,500萬日元（當時約值180萬港元）成交，在短短的兩年間價值已經達到20倍之多。