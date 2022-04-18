香水種類｜古龍水、香精、EDT、EDP怎區分？噴灑方法影響持香長短

多數人在購買香水的時候大多著重在味道、品牌，但其實香水瓶上印的英文其實隱藏著你不可不知的資訊。通常香水瓶上都會印有EDC、EDT、EDP、Parfum/Extrait，他們分別代表著古龍水、淡香水、淡香精、香精。

香水主要是由酒精、水和精油這三種成分調配而成，而價格會隨著香精含量的多寡有所不同，香精濃度越高相對價格也會比較高，前面提到的四個香水種類也是依據香精濃度的高低去做分類，但是這四種香水要怎麼挑選出最適合自己的呢？

接下來從淡到濃依序介紹給你！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 古龍水 Eau de Cologne （EDC）

古龍水是濃度最淡的一款香水，因為男性普遍習慣使用味道偏清淡的香水，古龍水的使用者也較多為男性，因此許多人會認為古龍水就是男性香水，但其實古龍水只是一種濃度的代稱。

濃度：3％～5％

持香時間：1～2小時

使用特點/用途：①可以噴灑於全身 ②香氣最為自然 ③有提神功效

2. 淡香水 Eau de Toilette （EDT）

香氣輕鬆自然的淡香水事是很多人作為日常使用的香水，也蠻推薦給剛開始接觸香水的朋友作為第一罐香水。

濃度：5~10％

持香時間：3~4小時

使用特點/用途：可作為香精的打底香水

3. 香水/淡香精 Eau de Parfume （EDP）

淡香精介於香精和淡香水之間，香氣濃度較接近香精，但是相較於香精來的日常一點。

濃度：10～15％

持香時間：4~6小時

使用特點/用途：在關鍵部位噴一下即可

4. 香精 Parfum/Extrait

作為濃度最高的香水種類，價格當然也比較高，香精的持香度最為持久，給人一種香氣華麗、高級的感覺。

濃度：20～30％

持香時間：6～8小時

使用特點/用途：①適合晚上隆重場合使用 ②在關鍵部位適量噴抹

噴香小Tips：在距離手腕內側，脖頸，胸前10～15公分處噴灑這些血管距離皮膚較近的部位，因為體溫較高易使香水能更好的揮發進空中，但要注意避免用力摩擦造成香水內部分子結構被破壞，甚至會影響到香調的變化喔！

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：古龍水、香水、香精哪個才適合？如何區分一次告訴你】