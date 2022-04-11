畫作《躺臥裸女》5月拍賣估達6千萬美元　令畢加索愛到發狂的情人

【拍賣】畢加索是二十世紀最具影響力的現代派畫家，除了多產、天價作品的標籤之外，他還是一個出名的風流才子。他一生有兩段婚姻、七位情人，可能還有無數不為人知的愛情故事發生過，令人響往的是，每一段感情都能夠刺激他的創作細胞，而說到在他步入顛峰時期遇到的女人就是他的繆斯女神Marie-Thérèse Walter，在畢加索前幾名天價作品當中就充斥著Marie-Thérèse Walter的畫像，在接下來的5月，也有一幅《躺臥裸女》即將在蘇富比的現代藝術晚拍中登場，畫中人正是這一位女神，預料成交價將高達6,000萬美元。

《躺臥裸女》（圖片來源：蘇富比）

有人說Marie-Therese Walter是畢加索愛過最瘋狂的女人，而在畢加索離世之後，她也選擇結束自己的一生。他們在1927年相遇，當時畢加索已經有第一段婚姻，可是最初遇上Marie-Therese Walter的數個月，畢加索就將專注力完全投放在這位金髮模特兒身上，並不能自制地以她作為創作的靈感，但亦因為礙於這是一段婚外情的關係，所以畢加索只能通過符號來隱喻這段感情，例如將她的輪廓象徵性地融入構圖中，直到1931年他再也無法抑制這份創作衝動，於是Marie-Therese Walter首次成為他的作品中的主角。

2018年在英國倫敦泰特現代美術館展出畢加索的《裸體、綠葉和半身像》，這幅畫作價值高達1.0650億美元，是畢加索最貴的畫作之一，畫中人亦是Marie-Thérèse Walter（圖片來源：Getty Images）

《躺臥裸女》作於1932年4月，是最不朽及最突破傳統拘束的經典傑作之一，也是對於這位情人的創作中擁有最為獨特的構圖，畢加索將之想像成海洋生物，雖然將戀人以動物形式入畫也是畢加索其中一個手法，但此作卻能見到畢加索對於海洋的明顯暗示，原來畢加索在年少時響往海灘但卻不諳水性，而Marie-Therese Walter卻偏偏是一位游泳健將，以致在他眼中更具魅力，而且他們的熱戀時期亦一直在海邊度過。

Marie-Thérèse Walter（圖片來源：Wiki）

每一位戀人都激發到畢加索的創作，也可以從她們的畫像中看到畢加索的風格變異，抽象的、古典的、立體的⋯⋯而創作出《躺臥裸女》的1932年這一年，向來被視為他漫長創作生涯中最具標誌性的一年，泰特現代美術館甚至曾經以這一年作為主題為畢加索舉辦世界級展覽，《躺臥裸女》正是當中的焦點展品，亦有人將這一年稱為「奇跡之年」，因為畢加索為Marie-Therese Walter創作出不少經典的作品。

（圖片來源：蘇富比）

而事實上，在1932年其實畢加索也正著手籌劃一個大型回顧展，《躺臥裸女》也是因此而創作的，可見得這幅作品為畢加索開闢了新的領域，Marie-Therese Walter被畢加索視為情人、模特和女神的慾望集合體，為了表達他的情慾，畢加索將她的身體構造進行形態重組，徹底顛覆了自然主義手法及其雕塑創作的曲線藝術，這一點影響了後世很多藝術家。畢加索創造了一個由生物形態組成的人像，也體現出他早期的超現實主義風格，在這極度抽象的空間中，最能突顯出Marie-Therese Walter婀娜多姿的體態，兼具嫵媚且優雅的美感。